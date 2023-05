Le Renault Austral arrive en occasion : aussi cher qu'un Peugeot 3008 ?

Les premiers essais de l'Austral, nous les avons réalisés au mois de septembre 2022, peu avant sa commercialisation. Et aujourd'hui, les premiers exemplaires livrés par les concessionnaires, ou aux concessionnaires eux-mêmes d'ailleurs, sont prêts à débouler sur le marché de l'occasion récente. Le bon moment pour notre traditionnel article "arrive en occasion".

Remplaçant du Kadjar, le SUV compact de la gamme Renault jusque-là, l'Austral a pour mission de faire mieux que son prédécesseur, qui n'a jamais réussi à se hisser sur la première marche du marché des SUV compacts en France, laquelle a été trustée par le Peugeot 3008 dès qu'il est apparu sur le marché. Et qui est très cher en occasion récente.

Pour cela, Renault est reparti d'une feuille blanche. Si le style reste consensuel et assez classique finalement, il est plus moderne, et adopte aussi les figures de style de Renault à son lancement, comme la signature lumineuse des feux de jour en forme de C (elle va bientôt être renouvelée, on l'a vu sur le restylage de la Clio), le nouveau logo de marque "Nouvel'R", ou un capot bombé et bosselé ou des anches musclées, comme sur la dernière Mégane électrique.

Il adopte aussi un tout nouvel intérieur, qui s'organise autour de la planche de bord "Open R" : une grande dalle d'instrumentation entièrement numérique, qui regroupe les données de conduite en face du conducteur sur un écran 10,3 pouces, et le tout nouveau système multimédia fourni par Google, sur un écran qui peut faire jusqu'à 12 pouces de diagonale en vertical. Bien plus réactif, ce système Open R Link fait beaucoup pour l'agrément à bord et la modernité de l'équipement.

Également, l'Austral muscle son jeu sur la route, en se montrant plus dynamique que le Kadjar, mais encore confortable. Ses motorisations sont toutes hybridées voire hybride simple, avec des consommations intéressantes. Les volumes sont corrects, et l'équipement tout à fait à la page.

Bref, il fait un grand pas en prestations par rapport au Kadjar, mais à fort à faire avec une concurrence qui résiste bien (Peugeot 3008, VW Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Ford Kuga, etc.).

Ses prix en neuf ne sont pas particulièrement donnés. Clairement, les prix affichés sont élevés. Mais, c'est surtout parce qu'il est redoutablement bien équipé, même en entrée de gamme. Donc son rapport prix équipement est favorable. Reste qu'avec une gamme comprise entre 34 000 € et 45 300 €, ça pique. Et la tentation est forte de vouloir faire des économies en optant pour la seconde main. Eh oui, une occasion récente, c'est parfois jusqu'à 15 ou 20 % de gagné par rapport au neuf. Nous verrons cela en page "prix". Mais avant, comment et où se procurer un Austral d'occasion ?

Renault Austral d'occasion : les filières d'approvisionnement

Un peu plus de 6 mois après la commercialisation, le Renault Austral arrive sur le marché de la seconde main. Et son succès en neuf (il s'est vendu à 10 025 exemplaires sur les 4 premiers mois de l'année, talonnant le 3008 et ses 11 762 exemplaires), fait que sa présence va rapidement s'étoffer.

De fait, il y a en ce moment déjà plus de 300 annonces en ligne sur les sites spécialisés, ce qui commence à donner le choix aux acheteurs. Et chaque jour, le nombre d'annonces augmente, nous avons pu le constater.

Ainsi, vous trouverez votre bonheur sur les sites les plus connus que sont La Centrale, qui recense 210 annonces à date, et le bon coin (un peu moins de 300 annonces, dont énormément de doublons avec La Centrale).

Le site Renault permet aussi d'accéder aux occasions proposées par le réseau de la marque, qui bénéficient du nouveau label "renew", mais pour l'instant, aucun Austral n'est disponible par ce biais, ce sera probablement bientôt le cas. Le site ici : https://fr.renew.auto/

Comme souvent, on retrouve essentiellement les modèles de direction et de démonstration revendus par les concessionnaires. Les particuliers, eux, ne représentent que 3 % des vendeurs.

On trouve aussi quelques collaborateurs qui revendent leur auto (chez Renault ils ont le droit de revendre au bout de 4 mois de possession) sur le bon coin, ou sur le site dédié aux collaborateurs de la marque, Toprenault : https://toprenault.com/