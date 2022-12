Quel prix pour un 3008 II restylé en occasion ?

Lors de sa sortie en 2016, le Peugeot 3008 frappe un grand coup, notamment au niveau de son style, aussi bien extérieur qu’intérieur. Plébiscité dès le début, le SUV voit ses ventes décoller et atteindre le million d’exemplaires produits dès la fin 2021. En plus de séduire les particuliers, il réussit également à s’inviter massivement dans les flottes d’entreprises. Résultat, le Peugeot 3008 est omniprésent dans le paysage automobile.

Fin 2020, Peugeot revoit en profondeur la partie avant de son best-seller en lui offrant notamment une nouvelle calandre et une signature lumineuse en forme de « crocs ». Les optiques arrière évoluent également et l’habitacle reçoit un affichage plus grand du système multimédia. Sous le capot, le BlueHDi de 180 ch disparaît tandis que le PureTech de même puissance est en sursis.

En plus de son style fort, le 3008 boxe dans une catégorie qui a le vent en poupe. Il réussit à réaliser un bon compromis en termes de prestations. Si les suspensions se révèlent un peu fermes, il offre un bel agrément de conduite grâce à un châssis particulièrement affûté. L’habitabilité est bonne, le coffre accueillant, et la finition progresse sur cette version restylée. En revanche, le choix moteur est un peu moins large, mais conserve l’essentiel (diesel, essence et hybrides rechargeables). Le Peugeot 3008 jouit donc aujourd’hui d’une bonne image. Un avantage pour les vendeurs, moins pour ceux qui souhaitent en acquérir un.

Où trouver un Peugeot 3008 « phase 2 » ?

Il est impossible de passer à côté du Peugeot 3008 dans les annonces. Cependant, du fait de la relative jeunesse de la phase 2, la plupart des vendeurs sont des professionnels. Les sites internet La Centrale et le bon coin représentent la majorité des offres (plus de 2 500 annonces). Ce n’est pas tout puisque Spoticar, le label occasion officiel des marques du groupe Stellantis (spoticar.fr) regroupe pas moins de 2 000 exemplaires. Enfin, le site dédié aux collaborateurs (Clicpeugeot) n'existe plus.