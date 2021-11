Peugeot millionnaire avec le 3008

Peugeot vient de produire le millionième exemplaire du 3008 de seconde génération. Un cap très important pour une voiture, atteint ici en cinq ans de carrière. Celui-ci aurait même pu être dépassé un peu plus rapidement si la pénurie de semi-conducteurs ne perturbait pas la production du constructeur.

Ce 3008 un peu spécial est sorti des chaînes de l'usine de Sochaux, c'est donc un succès du made in France ! Le véhicule en question est bleu et doté d'une motorisation hybride. La marque n'a pas précisé sa destinée.

Ce chiffre est une nouvelle preuve du gros succès du deuxième 3008. Grâce à son look musclé et son habitacle digne d'un concept-car, le modèle a su capter des clients venus de marques allemandes. Surtout, le véhicule a permis à Peugeot de vendre plus cher et de dégager de plus grosses marges ! En clair, aussi bien en design qu'en vente, ce 3008, véritable machine à cash, est le parfait symbole de la montée en gamme de Peugeot.

Dès son lancement fin 2016, le 3008 s'est placé en tête de son segment en France. En Europe, le véhicule réussit à atteindre la deuxième place en 2021. Le Vieux Continent représente 65 % des livraisons. À noter que 80 % des clients optent pour un modèle à boîte auto !

Restylé il y a un an déjà, l'actuel 3008 a encore deux ans de carrière. Il sera remplacé en 2023 par un tout nouveau modèle, qui va inaugurer une des plateformes électriques développées avec le groupe Fiat.