Peugeot dévoile le 3008 restylé : découvrez tout ce qui change

Il est l'ambassadeur du renouveau esthétique et de la montée en gamme de Peugeot. Lancé fin 2016, le 3008 deuxième génération est rapidement devenu le SUV le plus vendu en France et figure en bonne position sur son segment en Europe, non loin des Tiguan et Qashqai. Mais le modèle a connu une baisse de regime en 2019. Ce restylage tombe à point nommé pour le relancer.

Ce qui change à l'extérieur

La deuxième génération du 3008 est un joli succès mais cela n'a pas empêché les designers de revoir en profondeur la face avant. Le 3008 adopte les dernières évolutions esthétiques de Peugeot et se rapproche notamment du nouveau 2008. On ne peut manquer l'arrivée des barres de LED dans le bouclier.

La calandre est aussi inédite : débarrassée de son cadre chromé, elle est désormais liée aux optiques et se prolonge même sous ces dernières, avec d'originales ailettes. Cela renforce visuellement la largeur du véhicule. Avec le même objectif, il y a de nouvelles écopes sur les côtés du bouclier. On note aussi un nouvel insert chromé sous la prise d'air centrale. Les plus observateurs auront remarqué le nouveau monogramme 3008 sous le capot.

À l'arrière, Peugeot s'est contenté de revoir l'intérieur des feux. Désormais full LED, ils ont une signature lumineuse en griffes inspirée de celle du concept e-Legend. Les clignotants sont à défilement. Côté personnalisation, il y a un nouveau type de jantes (les 19 pouces San Francisco sur GT Pack) et deux teintes de carrosserie inédites (Bleu Célèbes et Bleu Vertigo).

De plus, Peugeot propose en option sur les GT et GT Pack un Black Pack. Comme son nom l'indique, il contient des éléments de style peints en noir : jantes 19 pouces, contour des vitres, logos, barres de toit, inserts dans les boucliers…

Ce qui change à l'intérieur

Parmi les nombreux atouts du 3008, il y a sa présentation intérieure. Le modèle avait fait évoluer le concept de i-Cockpit, avec l'instrumentation numérique et les touches de raccourci façon piano. La planche de bord continue d'en mettre plein la vue, Peugeot ne change donc rien ou presque. L'instrumentation adopte un nouvel écran pour une meilleure lisibilité. Le plus visible concerne l'écran tactile central, qui passe de 8 à 10 pouces, une taille qu'il y a déjà sur le 2008. Le 3008 ne pouvait donc pas faire moins bien !

Il y a de nouveaux habillages, dont un en cuir Nappa Rouge sur les GT et GT Pack. Ces dernières peuvent aussi avoir un décor en bois tilleul foncé et adoptent un rétro intérieur sans bord.

Ce qui change pour l'équipement

Le 3008 profite de ce restylage pour compléter son offre de technologies. Il reçoit le système de vision nocturne vu sur la 508, un équipement inédit chez les SUV compacts. Il permet la détection d'êtres vivants devant le véhicule par visibilité réduite ou de nuit avec une portée de 200/250 m. L'alerte est visible dans l'instrumentation. Le régulateur de vitesse adaptatif gagne le redémarrage automatique (en cas d'arrêt de moins de 3 secondes). L'aide au maintien dans la voie et le freinage d'urgence automatique sont améliorés.

On retrouve aussi la vision 360°, les feux de route automatiques, l'aide aux créneaux, la surveillance des angles morts…

Ce qui change sous le capot

Le 3008 a régulièrement fait évoluer son offre de motorisations, avec notamment le lancement il y a quelques mois à peine de deux hybrides rechargeables : 225 ch deux roues motrices et 300 ch quatre roues motrices. Forcément, elles ne changent pas.

Côté essence PureTech, on retrouve le trois cylindres 1.2 de 130 ch et le quatre cylindres 1.6 de 180 ch. Le seul changement marquant est du côté du diesel. Le BlueHDi de 180 ch est abandonné. Pour les amateurs de gazole, il ne reste donc que le 1.5 BlueHDi de 130 ch.

Les 130 ch proposent en option la boîte automatique EAT8, de série sur le 180 ch.

La gamme

Le 3008 restylé va profiter de la nouvelle structure de gamme inaugurée par la 308 cet été. Il y a trois niveaux de finition principaux, les Active, Allure et GT, qui sont tous proposés avec un niveau intermédiaire Pack.

Active : jantes 17 pouces, pack visibilité, démarrage mains libres, climatisation bi-zone, aide au stationnement arrière, radio numérique…

Active Pack : Active + aide au stationnement avant, caméra de recul 180°, rétros rabattables électriquement.

Allure : jantes 18 pouces, vitres surteintées, navigation sur écran 10 pouces, pack Safety Plus…

Allure Pack : Allure + accès mains libres, barres de toit, mise en tablette du siège passager.

GT : toit noir, pack Drive Assist Plus, phares full LED, sellerie TEP/Alcantara…

GT Pack : GT + jantes 19 pouces, hayon mains libres, sièges avant électriques et massants, hifi Focal.

Les prix ne sont pas encore dévoilés. Fabriqué en France, le nouveau 3008 sera en vente en fin d'année.