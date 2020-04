Le Renault Captur 2 arrive en occasion : la future star du déconfinement ?

Le Renault Captur est celui par lequel le phénomène de "boom" des SUV urbains est arrivé en France. Dès sa sortie en 2013, il a affolé les compteurs et s'est positionné comme le plus vendu d'entre eux, devant le Peugeot 2008.

Loin de se reposer sur ses lauriers, Renault a lancé l'année dernière (2019) la seconde génération de son Captur. Avec deux objectifs en tête : améliorer l'ancien sur tous les points et garder le leadership de la catégorie.

Pour le premier, il faut reconnaître que les résultats sont là, pour le second, seul le temps le dira. Le Captur de deuxième génération supplante en tout cas son prédécesseur dans tous les domaines. Il est plus spacieux, plus équipé, plus confortable, mieux insonorisé, plus technologique et connecté, bref, plus moderne. Et très agréable à conduire, même si en termes de dynamisme, il est encore un cran derrière le Peugeot 2008, toujours référence à ce chapitre. Mais le gros bond en avant est celui de la qualité de finition et des matériaux. Comme sur la Clio de dernière génération, les progrès sont flagrants et le Captur se situe désormais dans le haut du panier.

Enfin esthétiquement, il continuera forcément à plaire, puisqu'il ressemble fortement à l'ancien, lui-même plébiscité. Il a juste gagné en modernité, et adopte les optiques avant en forme de C, désormais typiques des modèles Renault.

Renault Captur d'occasion : les filières d'approvisionnement

Les premiers modèles mis en vente en occasion sont le plus souvent des exemplaires immatriculés par les concessionnaires pour servir de véhicules de direction et de démonstration. Ils représentent en effet l'essentiel de l'offre. La preuve, les particuliers ne représentent qu'environ 2 % de l'offre, autant dire presque rien (d'autant que certains, notamment sur le bon coin, sont de "faux particuliers", mais vrais professionnels...).

Les concessionnaires et autres négociants automobiles passent leurs annonces sur les deux principaux supports que sont la Centrale (www.lacentrale.fr) et le bon coin (www.leboncoin.fr).

C'est là que se trouve le vivier majoritaire.

Mais l'on trouve aussi des annonces sur le site de Renault dédié à ses occasions labellisées. Il s'agit de https://occasion.renault.fr/ sur lequel on peut trouver les bien connus modèles "garantis OR".

Pour terminer, les collaborateurs Renault disposent aussi d'un site dédié à leurs ventes. Il s'agit de https://toprenault.com/ , où l'on trouve environ 180 annonces à ce jour.