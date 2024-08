Que vaut la motorisation d'accès du Renault Captur ?

En bref SUV urbain

Restylage

À partir de 24 900 €

À mi-carrière, le SUV urbain du Losange s'offre la nouvelle identité visuelle de Renault qui se traduit par des lignes tendues et une face avant aussi cubique que graphique rappelant le Scénic et le Rafale. Un restylage qui porte ses fruits car les ventes sont en croissance depuis le début de l'année en France (+3% à 27 104 exemplaires).

La gamme se compose de quatre motorisations et débute à 24 900 € avec le 3 cylindres essence Tce 90 associé à une boîte manuelle à 6 rapports. D’entrée, cette motorisation peine à avancer des arguments financiers suffisamment solides pour ne pas détourner le client vers la motorisation à bi-carburation (essence/GPL), Eco-G 100 vendue seulement 500 € de plus, compatible avec les mêmes finitions, offrant davantage d’autonomie et moins pénalisée par le malus écologique.

Difficile de s'imposer face à la version Eco-G vendue 500 € de plus

A l’usage, c’est la même chose. Le Tce 90 peine à creuser l’écart avec l’Eco-G 100. Ce 3 cylindres suralimenté (non électrifié) parvient à donner le change notamment en ville et en zone péri-urbain où le couple disponible tôt donne une impression de vivacité à bas régime complétée par une belle souplesse. Toutefois, le tableau s'assombrit dès que l'on emprunte un parcours vallonné ou l'autoroute. Il faudra alors jouer fréquemment de la boîte, au maniement heureusement très agréable, pour trouver une plage d’utilisation confortable. En témoigne le 0 à 100 km/h réalisé en un peu plus de 14 secondes. Dans ces conditions, il fait au moins preuve d’un très grand silence de fonctionnement. Si les consommations suivaient, l’on pourrait se montrer plus indulgents. Malheureusement, au terme de notre test, réalisé sur un parcours mixte, nous avons observé une consommation quelconque de 6 l/100 km. A cela, il faut ajouter un léger malus de 360 € au maximum en 2024.

D'autant plus dommage que le comportement routier du Captur demeure exemplaire, avec des prises de roulis parfaitement contenues et une direction précise. Le SUV Français s’avère indulgent avec l’ensemble des passagers, même chaussé de jantes de 18’’. Le silence de fonctionnement, la bonne insonorisation de l’habitacle et le confort des sièges contribuent à renforcer ce sentiment.

Comme toutes voitures neuves vendues à partir de juillet 2024 en Europe, le Captur doit respecter les normes GSR2. Cela implique l’arrivée en série de nombreuses assistances comme (le radar de recul avec détection d’obstacle, l’alerte de survitesse, l’avertisseur de somnolence, l’aide au maintien dans la voie, etc.) Renault a eu la bonne idée de créer un bouton de personnalisation « My Safety perso», placé sur le tableau de bord à gauche du volant, permettant d’une pression de stopper certaines aides exaspérantes comme l’alerte de vitesse.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Avec des tarifs débutant à 24 900 €, le Renault Captur TCe 90 se veut un peu plus accessible que ses concurrents les Peugeot 2008 et Toyota Yaris Cross. A équipement et motorisation équivalente, la différence à son avantage se limite à quelques centaines d'euros.

Gros point fort, avec de série, la présence du système Open R et d’une tablette tactile centrale très performante de 10,4 ‘’. Notre version d’essai, en finition intermédiaire, Techno, est vendue 27 500 €. Elle habille le Captur de ses plus beaux attributs, à savoir des jantes de 18’’, des feux avant Full LED, et une peinture « Rouge flamme » de série (coloris blanc nacré photographié : 650 €). Elle ajoute les services Google et la navigation au système Open R ainsi qu’une sellerie plus cossue et un éclairage d’ambiance LED.

Pour le reste, pas de changement. Le Captur conserve ses points forts qui en font une bonne voiture familiale de format compact. On retrouve un espace aux jambes généreux à l'arrière et un volume de coffre tout à fait satisfaisant pour la catégorie, d'autant que la banquette coulissante (sur 16 cm) de série, permet encore de glaner une centaine de litres selon les versions, soit jusqu'à 487 litres. Un volume suffisant pour une petite famille sachant qu’il dispose aussi d’un plancher modulable. Devant, les occupants profitent de deux prises USB-C et d’une 12V.