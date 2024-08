Que vaut la motorisation d'accès du Renault Captur ?

Avec des tarifs débutant à 24 900 €, le Renault Captur TCe 90 se veut un peu plus accessible que ses plus redoutables concurrents les Peugeot 2008 et Toyota Yaris Cross. Avec cette motorisation d’accès, le Captur fait face à d'autres concurrents tels que le Citroën C3 Aircross, le Nissan Juke, le Skoda Kamiq, le Jeep Renegade ou le Volkswagen T-Cross.

A retenir : notre conseil, visez le GPL plus économique pour 500 € de plus

Le nouveau Captur gagne en personnalité et surtout en modernité avec l’arrivée du nouveau système d'infodivertissement. Par ailleurs, il faut toujours lui reconnaître un sens inné de l’accueil et un comportement routier plaisant. Malheureusement cette motorisation d’accès ne peut rivaliser face à la redoutable bi-carburation (essence/GPL) Eco-G 100, facturée seulement 500 € de plus et bien plus économique à l’usage. S’il est une version à prix contenu, à recommander, c’est bien le Captur GPL et non le TCe 90.

Caradisiac a aimé

Le système multimédia Open R

La qualité de présentation sérieuse

L'espace et la modularité

Le grand coffre et la banquette arrière coulissante

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs en hausse

Les prestations du Tce 90 hors des villes

Les consommations quelconques