Les gendarmes ressortent une vieille (et magnifique) Peugeot 505 break !

Quels sont les véhicules utilisés actuellement par la gendarmerie nationale ? Vous le savez, les brigades d’intervention rapide peuvent compter depuis quelques années sur des Alpine A110. Elles disposent par ailleurs de Seat Leon Cupra, commandées juste avant les Alpine pour remplacer les vieillissantes Renault Mégane RS de troisième génération. Il y a quelques jours, on a aussi parlé de cette Audi RS 3 intégrée à la flotte et saisie dans le cadre d’un contentieux judiciaire dans le grand banditisme.

A côté de ces véhicules « spéciaux », les gendarmes possèdent aussi des flottes de modèles moins puissants pour mener à bien leurs missions. La superbe Peugeot 505 break visible dans la vidéo ci-dessous fait-elle partie de ces effectifs ? Évidemment que non !

Un très beau coup d’œil dans le passé

Pour une petite vidéo « verticale » publiée sur les réseaux sociaux, la gendarmerie nationale a pris le temps de ressortir du musée une Peugeot 505 break.

Deux militaires présentent et détaillent cette familiale qui faisait bien partie des effectifs de la gendarmerie dans les années 80, modèle très pratique grâce à son habitabilité (avec deux petits sièges additionnels dans le coffre !) et ses mécaniques puissantes. Tout dernier modèle à transmission aux roues arrière de l’histoire de Peugeot, la 505 pouvait on le rappelle développer jusqu’à 180 chevaux à l’époque. Largement de quoi se lancer sur l’autoroute à pleine vitesse pour rattraper un fuyard en BMW…

Une GLD

Ici, il s’agit plus particulièrement d’une version GLD qui n’est justement pas prévue pour développer des performances de pointe : avec son bloc diesel de 2,3 litres (ou 2,5 litres selon les versions), elle ne développait pas plus de 76 chevaux dans sa configuration la plus puissante. Certes, on parle d’une auto qui, dans sa configuration la plus lourde, dépassait à peine les 1 400 kg sur la balance.