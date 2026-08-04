Ce bolide saisi à un trafiquant devient la nouvelle arme redoutable des gendarmes sur autoroute

Intervenant aux côtés de l’Alpine A110, l’Audi RS3 a intégré l’Équipe rapide d’intervention (ERI) du peloton motorisé (PMO) d’Ecalles-Alix, en Normandie, d’une manière bien particulière. En effet, ce véhicule provient d’une « saisie-attribution sur enquête judiciaire de grand banditisme », a déclaré le commandant de l’escadron départemental de contrôle des flux, Arnaud Chérel, à nos confrères du média local Le Courrier Cauchois. La berline allemande, qui leur a été attribuée par la justice, est utilisée au quotidien par les gendarmes uniquement dans le cadre de missions de contrôle, a-t-il ajouté.

Dans un contexte de grands départs et de chassé-croisé estival, ce nouveau véhicule permet aux gendarmes de couvrir davantage de terrain : « On peut armer deux binômes sur deux secteurs autoroutiers différents, de jour comme de nuit », a affirmé le commandant. Un renfort important pour un coût très limité : « Pour 1 500 euros, le prix des modifications à faire dessus (une sérigraphie et des feux additionnels), elle double notre capacité d’intervention rapide. Comme elle dispose de cinq places, elle nous permet de déposer un opérateur, ce qui n’est pas possible avec l’Alpine, qui n’a que deux places », souligne Arnaud Chérel.

Des performances, mais aussi du confort

Grâce à son moteur 2,5 litres à cinq cylindres développant 407 chevaux, l’Audi RS3 abat le 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Elle devient ainsi la voiture la plus puissante utilisée par la gendarmerie française, devant la Seat Leon Cupra, qui développait 300 chevaux.

Pour autant, elle se montre également très confortable. Selon le témoignage recueilli par BFM auprès de l’adjudant Xavier, la voiture est « très agréable à conduire et très confortable » et « grâce à ses quatre roues motrices, absorbe bien les virages ». Un véhicule qui constitue une véritable force de dissuasion, tant il s’avère reconnaissable.