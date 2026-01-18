Il prend 304 km/h en RS3, publie la vidéo sur TikTok puis se fait suspendre son permis

Moments difficiles pour le propriétaire de cette Audi RS3. Le conducteur bien déterminé à divertir ses abonnés sur le réseau social TikTok publie sur la toile les images de sa dernière prouesse au volant de sa sportive allemande. Le clip insolite concerne un grand excès de vitesse qui ne tarde pas à attirer l’attention des autorités locales.

Sur les images, la compacte survitaminée conduite avec une seule main fonce à 304 km/h sur la voie rapide limitée à 90 km/h proche de la ville grecque de Thessalonique. Pour améliorer l’aspect comique de sa manœuvre, l’homme écrit sur la vidéo avec quelques émojis rieurs : « quelle Honda permet de rouler à plus de 300 km/h avec une seule main ? ».

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

L’automobiliste retrouvé rapidement

La séquence circule sans surprise très rapidement sur TikTok puis ailleurs. Une diffusion éclair qui permet à la police de remonter facilement son origine afin d’identifier l’auteur des faits. Avec de tels actes, le conducteur risque au minimum 2000 euros d’amendes et un an de suspension de permis. Une sanction doublée à 4000 euros si une précédente infraction remonte dans l’historique, voire 8000 euros si l’opération concerne un troisième grand excès en Grèce.