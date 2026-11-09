Les gens se sont arraché la Peugeot 505 de l’ancien président de la République et on peut les comprendre

Stéphane Schlesinger vient de vous détailler les merveilles visibles lors de la dernière édition du salon Epoqu’Auto à Lyon, où le récent concept-car de la Citroën 2CV côtoyait des voitures de collection de toutes les époques et de tous les prix.

Ce salon était l’occasion de venir assister à la vente aux enchères organisée sur place par la maison Osenat, comprenant de nombreuses pièces intéressantes dont une Peugeot 505 à l’histoire et à la configuration très particulières.

« hors catalogue »

La 505 Turbo Injection verte de 1987 que vous pouvez admirer dans les images de cet article présente en effet de petites différences par rapport aux exemplaires disponibles à l’époque sur catalogue : sa teinte de carrosserie répondait à une commande spéciale de Valéry Giscard d’Estaing, président de la République française entre 1974 et 1981.

Elle avait été demandée et payée par l’ancien président après son mandat, client fidèle de Peugeot qui aimait conduire lui-même cette authentique propulsion de 180 chevaux et entretenait une excellente relation avec les représentants de la marque au lion.

Affichant quelque 330 000 kilomètres au compteur et passé depuis par deux autres propriétaires avant d’intégrer une collection privée située à Lyon. La maison Osenat estimait sa valeur entre 25 000 et 30 000€ mais elle a finalement été adjugée 60 000€ : l’identité de son premier propriétaire a forcément joué, mais la configuration unique de cet exemplaire particulièrement élégant sans doute aussi. A noter que Valéry Giscard d’Estaing l’a ensuite remplacée à la fin du siècle par une 607 également verte. Mais l’aura et l’allure de la « limousine » ne sont clairement pas les mêmes que celles de cette sorte de BMW à la française, équipée d’un intérieur en cuir marron et d’un toit ouvrant.