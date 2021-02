Les noms de voitures plus faciles à retenir que les chiffres

Cela semble être une évidence, mais pas forcément pour toutes les marques : le public retient plus facilement des noms que des chiffres. Et c'est valable en automobile, où l'on trouve de tout. Une petite étude britannique récente montre que dans toutes les catégories de voitures, à chaque fois, c'est le nom qui l'emporte sur le chiffre. Le site comparateur de leasing Vanarama s'est inspiré de l'annonce de Cadillac de remplacer toutes les appellations chiffrées (CT6, XT5...) par de vrais noms pour cette étude qui est sans appel.

En moyenne, une voiture avec un véritable nom a quasiment deux fois plus de chances d'être retenue en mémoire par un client qu'un véhicule qui possède des chiffres. C'est notamment le cas de modèles comme les Mazda 3, mais aussi Peugeot 208, Citroën C3 et C1 ou encore BMW X3 et Volvo XC90.

A l'inverse, des autos comme la Ford Focus, le Range Rover Evoque, la Volkswagen Golf ou encore le Nissan Juke sont plus aisés à retenir par le public, qui les assimile ainsi sur le long terme. Et cela ne touche pas que la voiture de monsieur tout le monde. Les Ferrari qui ont des noms sont, elles aussi, plus ancrées dans les mémoires : Enzo et LaFerrari seront mieux retenues que 812 et 488.