La nouvelle Aston Martin Vantage Roadster donne vraiment envie d’abuser des bonnes choses

A plus de 210 000€ en prix de base, Aston Martin fait évidemment l’effort d’équiper de série sa Vantage Roadster de tout le contenu technologique intérieur, des aides à la conduite de niveau 2 en passant par le système d’infotainment et à l'exception de la sono Bowers & Wilkins. Mais comme chez Bentley, Ferrari ou McLaren, la facture explose dès qu’on commence à personnaliser sa voiture (ce que font la quasi-totalité des clients de ces marques).

Des jantes à la peinture extérieure en passant par tous les habillages possibles sur la carrosserie et à l’intérieur de la voiture, il est possible de passer des heures et des heures avec le catalogue de personnalisation d’Aston Martin et de cumuler largement plus de 100 000€ d’options. Mais là, il s’agit d’une norme dans l’univers des voitures d’exception où la configuration des voitures n’a rien à voir avec celle des voitures de monsieur tout le monde ou même des marques premium.