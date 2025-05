La nouvelle Aston Martin Vantage Roadster donne vraiment envie d’abuser des bonnes choses

L’Aston Martin Vantage Roadster démarre à 210 756€ et compte quand même pas mal de concurrentes sur le segment des cabriolets sportifs de rêve. Chez Porsche, la 911 Cabriolet moins puissante (394 chevaux) démarre à 154 200€ mais il faut monter jusqu’à 263 940€ pour sa version Turbo S de 650 chevaux aux performances encore plus démoniaques que celles de l’Anglaise. Chez Mercedes, la SL 63 AMG de 585 chevaux démarre à 203 350€. Elle offre comme la Porsche deux places de plus mais pas du tout les mêmes sensations de pilotage. Chez Ferrari, la Roma Spider quasiment aussi véloce (620 chevaux), plus confortable et assez passionnante à conduire aussi demande 246 000€ au minimum. Dans un genre encore plus radical, la berlinette McLaren Artura Spider de 700 chevaux se facture 271 700€ au minimum mais elle échappe au malus français de 70 000€ contrairement à toutes les voitures citées précédemment.

A retenir : l’une des nombreuses formes du rêve automobile

Comme promis, la Vantage Roadster paraît effectivement très proche de la Vantage Coupé en termes de performances et de comportement. Elle ne semble pas souffrir de la perte de son toit et cette ablation lui permet d’exprimer un style et une sonorité encore plus spectaculaires que sa déclinaison fermée. A la fois plus vivable que les berlinettes à moteur central de chez McLaren, Lamborghini ou Ferrari mais aussi plus radicale que les Porsche 911 Cabriolet et autres Mercedes-AMG SL, elle incarne avec brio une certaine vision de la voiture de rêve entre l’univers des « sages » GT et des hyper-sportives les plus extrêmes (tout en restant moins inaccessible financièrement que les élitistes 12Cilindri Spider et autres Vanquish Volante). Comme souvent sur ce genre de machine en tout cas, je trouve personnellement que le plaisir augmente encore quand on profite du caractère mécanique et des sensations de la voiture au grand air. Sur l’échelle des plaisirs de la vie d’ailleurs, se brûler la peau au soleil bercé par le vent et le ronron du V8 dans une si belle voiture égale beaucoup d’autres choses merveilleuses.

Caradisiac a aimé

Le design si spectaculaire

La finition intérieure magnifique

Le caractère et la sonorité du V8

Les performances et les sensations

Caradisiac n'a pas aimé

Fermeté

Elle mériterait une boîte à double embrayage ultra-rapide

Capacité limitée du coffre

Prix Aston Martin Vantage Roadster 2025 : 210 756€ avant options

Malus écologique 2025 français : 70 000€