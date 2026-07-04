Les vélos Lidl en promo vont-ils "casser" le marché?

Récemment, le Lidl Crivit Belt Drive Y.3 est passé par la rédaction avec un ressenti mitigé. Si le vélo n’est pas mauvais, les 1 699 euros demandés étaient trop importants pour les prestations proposées. Il passe à 1 299 euros. C’est mieux et plus cohérent avec la proposition.

Évidemment, il n’est pas seul à voir son prix raboté.

Si vous préférez jouer avec les vitesses, le même vélo mais doté d’une transmission Shimano CUES 9 vitesses est au même prix.

Deux autres modèles en promo et intéressants

Ils n’ont pas encore été essayés. Mais le Crivit électrique et pliant est à 879 euros (contre 1 099 euros habituellement). Il embarque une batterie de 530 Wh, des roues de 20 pouces mais une transmission Shimano Tourney (pas la meilleure). Le moteur offre 40 Nm de couple. Il est tout équipé, mais son poids de 23,3 kg le rend un poil lourd pour l’intermodal.

Enfin, Lidl propose un VTT électrique à 1 699 euros (contre 1 999 euros habituellement). On retrouve le motoriste Mivice mais en moteur pédalier cette fois et offrant 100 Nm de couple. Le reste des composants (fourche suspendue Suntour XCM34 120 mm, transmission Shimano CUES 10, freins Shimano MT200), la batterie généreuse de 709 Wh et son poids de 26 kg en font un bon modèle pour le loisir (descentes modérées, balades, vélotaf).

Les vélos se commandent via le net et sont quasiment montés. Il reste à monter la roue avant, visser les pédales, aligner le guidon et régler votre hauteur de selle. C’est simple moyennant une mallette à outils (que Lidl pourrait vendre en pack d’ailleurs).

Lidl permet de commander les pièces de l’ensemble de ses modèles pour les réparer. Nous sommes loin d’un SAV chez Intersport ou Decathlon (sans parler des vélocistes).

Toutefois, si vous touchez un peu votre bille et que vous cherchez un rapport qualité-prix plus intéressant que bon nombre de modèles cheap, l’opération peut valoir le coup.