Les Volkswagen ID.4 et ID.7 rappelés pour un problème de siège

Dans la famille ID., celle des modèles 100 % électriques de Volkswagen, je voudrais le SUV compact et la berline familiale. Bonne pioche : voici les ID.4 et ID .7, deux véhicules fort différents dans la forme mais qui, sur le fond, partagent la quasi-totalité de leurs éléments. Les problèmes de l’un ont donc toutes les chances de devenir ceux de l’autre.

Et c’est exactement ce qu’il est en train de se produire avec le rappel que la marque a référencé sous le code 72Y1. Une opération qui concerne la structure des sièges avant de ces deux véhicules. En effet, Volkswagen vient de faire savoir que, sur ces derniers, les fixations, assurées par vis, qui lient l’assise et le dossier peuvent être défectueuses, entraînant un soutien insuffisant de ce dernier. En cas de choc, ce mauvais maintien peut être la cause de blessures supplémentaires.

Des infos au compte-goutte

Comme c’est souvent le cas, le constructeur allemand a rendu publique les informations concernant ce rappel à dose homéopathique. Ainsi savons nous que sont concernés les véhicules sortis de chaîne à compter du 22 février 2022 et jusqu’au 19 mars 2024 inclus.

Aucune précision n’a été apportée sur l’intervention prévue, la durée d’immobilisation et le nombre de véhicules touchés circulant dans l’Hexagone. Concernant ce dernier point, nos informations nous amènent à croire que le nombre d’autos à contrôler et corriger serait supérieur à 8 000, rien que dans notre pays.