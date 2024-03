Lexus IS F (2008 – 2013), la furie increvable, dès 25 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi la Lexus IS F est-elle collectionnable ? Cas isolé dans l'histoire de Lexus, l'IS F incarne une certaine apogée de la berline de sport. Gros V8 atmosphérique, puissance colossale, trains roulants raffinés, qualité et fiabilité au top, elle a tout ce dont on peut rêver, y compris aujourd'hui. En effet, l'électrification n'a pas fait que du bien aux familiales puissantes ! Très rare, la Lexus a le mérite de ne pas encore coûter trop cher, ni à l'acha ni à l'usage, ce qui est exceptionnel. A préserver dès maintenant.

Si Toyota est parvenu à imposer sa marque de luxe Lexus assez rapidement aux USA, en Europe, cela a pris plus de temps. L’image compte énormément ici en haut de gamme, et il faut souvent proposer des modèles sportifs pour la valoriser. C’est précisément la démarche de Lexus avec l’IS F. Sa première berline IS avait inquiété BMW, grâce à son 6-en-ligne et ses roues arrière motrices, la seconde IS, reprenant une architecture similaire, présentée en 2005 sur le Vieux Continent, cible plutôt Mercedes par son confort et sa finition.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : dès le début, il est prévu d’en dériver une variante à forte puissance, capable d’en remontrer aux références européennes que sont les Audi RS4, BMW M3 et Mercedes C AMG. Et au sein du groupe Toyota, on ne fait pas les choses à moitié.

On dote la berline IS, rivale des A4, Série 3 et Classe C d’un bon gros V8 atmo, mais doté des dernières technologies. Déphaseurs d’arbres à cames, et injection directe, mais aussi bielles frittées et vilebrequin forgé, comme en compétition, ce 5,0 l développe 423 ch. Il s’attèle à une boîte auto à 8 rapports, conçue en interne s’il vous plaît.

De leurs côtés, les trains roulants (double triangulation avant, essieu arrière multibras) sont finement adaptés, au point de permettre à la voiture d’encaisser 1G d’accélération latérale. Pour leur part, les freins bénéficient de soins attentifs : étriers en alu de 6 pistons à l’avant (pinçant de gros disques de 360 mm, et 2 pistons à l’arrière (disques de 345 mm).

Il faut bien ça pour arrêter les 1 730 kg de la Lexus IS F, présentée au salon de Francfort 2007. Capable de 270 km/h et de franchir les 100 km/h en 4,8 s, la japonaise impressionne.

Facturée 72 500 € (91 400 € actuels selon l’Insee), la Lexus propose un équipement très riche : sellerie cuir à réglages électriques, GPS, xénons directionnels, clim auto bizone, régulateur de vitesse, capteurs de pluie et de luminosité, hifi, caméra de recul… Manque tout de même un différentiel à glissement limité. Néanmoins, l'IS F séduit les commentateurs par l’excellence de son comportement et ses performances exceptionnelles.

En 2009, la japonaise reçoit – enfin ! – un pont autobloquant, de marque Torsen, alors que début 2010, des évolutions cosmétiques interviennent. Projecteurs modifiés, nouveaux parements en fibre de carbone dans l’habitacle où le combiné d’instruments modifiés place le compte-tours au centre. Le moteur correspond désormais à la norme Euro V, tandis que la suspension et les amortisseurs reçoivent de nouveaux réglages.

De dernières modifications interviennent en 2012, touchant à la hifi et à de la décoration, alors que des jantes BBS sont proposées. La Lexus IS F est retirée en 2013, et seulement une centaine auraient été vendues en France.

Combien ça coûte ?

Si on n’a pas peur des gros kilométrages (plus de 250 000 km), on peut trouver de Lexus IS F en bon état dès 25 000 €. Une auto de moins de 200 000 km réclame déjà 30 000 €, et à 35 000 €, on peut dénicher des exemplaires aux alentours de 100 000 km. Ensuite, la rareté aidant, les prix montent en flèche : 47 000 € pour une belle IS F de moins de 50 000 km.

Quelle version choisir ?

Si on aime surtout la conduite sportive, préférez les exemplaires post-2009, dotés du différentiel Torsen.

Les versions collector

Toute Lexus IS F en parfait état est un collector, a fortiori si le kilométrage reste faible. Les exemplaires restylés, plus rares, seront peut-être un peu plus recherchés.

Que surveiller ?

Sérieusement conçue, la Lexus IS F se révèle extrêmement fiable si bien entretenue. Tout au plus note-t-on une faiblesse en début de carrière sur l’échangeur de température sous le capot, qui peut fuir, tout comme, parfois, la pompe à eau. Attention, l’usage du liquide de refroidissement recommandé est important. On relève aussi des cas de collecteurs d’échappement fendus. L’ensemble de la transmission réclame une vidange tous les 60 000 km, contre 10 000 km maxi pour le moteur.

Côté trains roulants, veillez au bon alignement des roues et à l’état de ces dernières car les pneus et surtout les jantes coûtent très cher. Les plaquettes de freins se révèlent fort onéreuses, elles aussi, mais elles résistent plutôt bien. Dans l’habitacle, vieillissant vaillamment, on ne relève que des soucis sporadiques d’écran tactile ou de haut-parleur. Très certainement le modèle le plus fiable de la catégorie !

Sur la route

La présentation intérieure ne respire pas la gaité mais la finition est impeccable. Les sièges offrent un maintien parfait, et on se trouve impeccablement installé. Pression sur le bouton de démarrage, le V8 diffuse sa mélodie dans le cockpit et ça change tout ! Mais le meilleur reste à venir, car sous les 4 000 tr/min, le moteur reste discret.

Ensuite, la sonorité devient bien plus présente et la poussée devient encore plus féroce jusqu’à près de 7 000 tr/min. C’est plus feutré que dans une Mercedes C63 AMG mais pas moins performant ! Surprise, la boîte 8, douce et rapide à l’usage, sait parfaitement s’adapter à votre conduite, rendant superflu le mode manuel.

Dynamiquement, la Lexus séduit par son comportement très sûr et sain, mais aussi tout à fait efficace quand on le lui demande. L’ESP bien réglé limite les sueurs froides, et si on veut s’amuser, on le débranche, et précautionneusement, on remet les gaz en appui. La Lexus survire alors très sainement, si on respecte la puissance. Toutefois, la précision reste inférieure à celle d'une BMW M3, et la direction bien moins informative. Heureusement, le freinage de l'IS F apparaît puissant et endurant.

Un peu ferme, la suspension préserve un confort acceptable, même si on aurait aimé un amortissement piloté, de sorte qu’on peut voyager loin sans se fatiguer. L’IS F consomme raisonnablement : 11,5 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Nissan 300 ZX (1990 – 1996)

Vous voulez une japonaise d’exception, rare, puissante, dotée de quatre places et au parfum youngtimer ? Alors vous pouvez opter pour une Nissan 300 ZX Z32. Son V6 3,0 l biturbo développe 280 ch, tandis que son train arrière s’équipe de roues directrices et d’un différentiel à glissement limité. Riche, le cockpit bénéficie d’une sellerie cuir et d’une clim automatique, d’un siège conducteur à réglages électriques voire d’un régulateur de vitesse.

Pointant à 250 km/h, et franchissant les 100 km/h e, 5,8 s (une seconde derrière la Lexus IS-F seulement) cette superbe GT se révèle sûre et confortable sans négliger le moins du monde l’efficacité. Fiable à condition de changer à temps la courroie de distribution, la 300 ZX se déniche dès 17 000 € en bel état.

Lexus IS F (2008) la fiche technique

Moteur : V8, 4 969 cm3

Alimentation : injection directe

Suspension : doubles triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR).

Transmission : boîte 8 automatique, propulsion

Puissance : 423 ch à 6 600 tr/min

Couple : 505 Nm à 5 200 tr/min

Poids : 1 730 kg

Vitesse maxi : 270 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 4,8 secondes (donnée constructeur)

