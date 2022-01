Lexus rappelle des CT à cause d’un risque d’incendie

Même un modèle éprouvé peut connaître des défaillances qui entraînent son constructeur à organiser un rappel. Ainsi, alors qu’elle a été commercialisée dès 2010 et qu’elle n’a connu aucune modification technique majeure jusqu’à la fin de sa carrière, en 2021, la CT 200h millésime 2020 est actuellement l’objet de vérifications de la part de la marque. Sur les exemplaires assemblés en le 4 juin et le 5 août 2020, les ingénieurs ont, effectivement, relevé un défaut soudure à la jonction entre le réservoir de carburant et le tuyau de remplissage.

Cette imperfection peut entraîner une fuite de carburant lorsque le réservoir est plein ou durant son remplissage. Les autorités européennes considérant que le risque d’incendie est réel, Lexus est actuellement contraint de contacter tous les propriétaires de ces autos afin de les mettre en conformité. Cette opération porte le code interne 21SMD-089.

Alors au crépuscule de sa carrière, la CT 200h se vendait au compte-gouttes dans notre pays. Aussi, ce sont, selon Lexus France, seulement 68 véhicules qui doivent être rappelés dans l’Hexagone. Le réseau ainsi que le constructeur, joignable au 0 800 450 600, sont en mesure de vous indiquer si votre CT 200h est concernée par ce rappel.