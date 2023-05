Lexus rappelle plus de 6 000 voitures en France

Marque premium du groupe Toyota, Lexus est, tout comme sa maison mère, réputé pour la fiabilité et la qualité de la mise au point de ses modèles. Cela ne l’empêche pas de connaître quelques ratés, même si ceux-ci se font extrêmement rares. Et lorsque cela survient, le constructeur n’hésite pas à rappeler immédiatement les véhicules concernés. C’est ce qui se passe aujourd’hui avec l’opération que la marque a référencée 22SMD-114.

Celle-ci concerne précisément 6 770 exemplaires circulant dans l’Hexagone et dont les dates de fabrication sont comprises entre 2011 et 2018. Elle vise à remplacer l’ensemble du tube de ventilation du réservoir de carburant. Le dessin de celui-ci peut, en effet, conduire à une évacuation impropre des vapeurs d’essence. "Stockée" dans le réservoir, une partie de ces dernières pourrait, dans les cas extrêmes, provoquer un incendie du véhicule.

Dans l’Hexagone, sont concernées les versions 250 et 300h de la berline familiale IS, 300h et 450h de la routière GS, et 200t, 300h et F du coupé RC. Les propriétaires des exemplaires qui doivent être modifiés sont directement contactés par l’importateur afin de prendre rendez-vous avec leur concessionnaire. La durée d’immobilisation nécessaire au remplacement de ce conduit est d’environ 2 heures.