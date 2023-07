De 124 885 à 286 215€ sans équipement additionnel. Voilà la gamme de prix des Porsche 911 actuelles, selon que vous vous contentiez d’une Carrera de base sans la moindre option ou que vous craquiez pour la Sport Classic (peut-être aussi pour spéculer sur l’augmentation de sa valeur résiduelle). On trouve des coupés ultra-sportifs très sensationnels et bien plus puissants au prix de cette Carrera d’entrée de gamme (BMW M4 Compétition, Jaguar F-Type V8) et des machines infiniment plus exotiques et puissantes à celui d’une GT3 RS ou d’une Sport Classic. Qui rêverait d’une 911 Turbo à côté de voitures de rêve comme la Lamborghini Huracan, la Maserati MC20, la McLaren 750S ou même la Ferrari 296 GTB à peine plus chère ? Et pourtant, il s’est déjà vendu dans le monde plus d’un million de ces 911 et l’Allemande constitue toujours un « benchmark » absolument incontournable pour les marques de prestige. Le tout avec un moteur toujours installé à un endroit jugé moins favorable qu’en position centrale arrière : dans le porte-à-faux, ce qui rendait initialement les 911 parfois instables et délicates à piloter.

dailymotion Mais pourquoi les gens achètent-ils encore des Porsche 911 ?

Nous sommes en Auvergne pour retrouver la gamme quasi-complète de cette 911 actuelle, passée en 2018 à la génération 992. L’occasion de reprendre le volant de quelques-unes des 24 déclinaisons différentes proposées actuellement au catalogue du modèle. Oui, 24 déclinaisons différentes d’une voiture de sport tellement connue du grand public qu’on ne la remarque parfois même plus quand elle se fond dans la circulation au milieu des SUV !