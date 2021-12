Mercedes rappelle son Classe X

Élaboré sur la base et produit dans la même usine que le Nissan Navara, le Classe X aura connu une carrière décevante. Moins de 40 000 exemplaires ont été assemblés en presque trois années et moins d’un millier d’entre eux circule sur les routes françaises. La marque à l’Étoile avait pourtant sorti le grand jeu en dessinant une planche de bord spécifique et, surtout, en dotant son modèle d’un moteur V6 maison en complément des 2.3 fournis par l’Alliance.

Ce sont justement les quatre-cylindres fabriqués par Nissan qui posent aujourd’hui problème, des ingénieurs ayant relevé un risque de porosité des durits de retour du refroidisseur d’huile. Le lubrifiant peut alors se répandre sur la chaussée et être une cause d’accident pour les autres véhicules.

Afin de remplacer les durits défectueuses, Mercedes contacte ainsi les propriétaires de ce modèle. Ces derniers ont été homologués sous les types CE (case K de la carte grise) e9*2007/46*6531, suivi de *04, *05, *07 ou *08. L’ensemble de la production est concerné puisque le groupe Daimler a indiqué que les véhicules à contrôler avaient été assemblés entre le 20 août 2017 et le 6 mai 2020. Si l’un de ces Classe X est en votre possession, vous pouvez, sans attendre d’être contacté par le constructeur, vous rapprocher de votre concessionnaire en indiquant le code rappel VS4RULALE.