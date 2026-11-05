Non seulement le Jeep Scrambler SRT est beau, mais il inaugure aussi une solution technique inédite sur le Wrangler

Alors que le Wrangler n’est même plus commercialisé chez nous à cause de l’évolution des normes européennes, Jeep vient de profiter du SEMA Show de Las Vegas pour dévoiler un concept-car de vrai 4x4 « à l’ancienne » reprenant le nom du Scrambler, cette version radicale lancée au début des années 80 sur la base du Wrangler de l’époque.

Le Wrangler Scrambler SRT concept se base sur le Wrangler actuel, toujours commercialisé aux Etats-Unis en châssis court et long. Il reprend ainsi son châssis séparé mais y installe un inédit train avant indépendant alors que le Wrangler normal possède deux ponts rigides.

Beau comme un camion

Ce pick-up à deux portes, dont la face avant rappelle aussi les engins de la famille des Wagoneer des années 70, cache aussi sous le capot un V8 SRT. Ce n’est évidemment pas anodin car la nouvelle direction de Stellantis a relancé les travaux sur le développement des V8 pour ses marques américaines alors que Carlos Tavares n’en voulait plus.

Dans son plan pour les prochaines années, Jeep prévoit d’ailleurs de commercialiser un Scrambler de série qui devrait donc ressembler à ce très beau concept-car. Notez aussi la présence de deux sièges dans la benne du Scrambler SRT Concept : les passagers arrière sont assis dos à dos avec les deux occupants du rang un !

Compliqué pour l’Europe

Sous cette forme, le Scrambler SRT concept paraît hélas très peu compatible avec les normes automobiles européennes et surtout le malus écologique français. Mais compte tenu de l’évolution récente des décisions européennes sur les règles à venir pour 2035, tout n’est peut-être pas perdu pour voir ce genre de 4x4 de rêve chez nous un jour.