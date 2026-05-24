Vous le savez, Caradisiac met un point d’honneur à essayer (presque) toutes les nouveautés du marché. En les analysant, notant, et comparant à leurs concurrentes, pour vous aider à faire un choix éclairé en cas de volonté d’acheter. Ou parfois, pour régaler les passionnés, avec des essais de sportives ou de supercars. Mais nous offrons aussi la possibilité à nos lecteurs, via notre rubrique « avis de propriétaires », de donner leur avis sur leur auto. Déjà plus de 36 000 avis déposés. Deux points de vue donc, l’un le plus objectif possible, celui du journaliste, l’autre plus subjectif, celui du propriétaire, qui ont tous deux leur place. Et qui mieux qu’un propriétaire, avec une longue expérience de son véhicule, peut en parler à ses semblables, en quête d’information sur un modèle en particulier ? Certains le font même avec talent. Et d’ailleurs, ces avis de propriétaires particulièrement fournis, denses, bien rédigés ou intéressants, nous les mettons déjà en valeur dans notre section dédiée sur le site. Désormais, nous mettrons régulièrement en lumière l’un de ces témoignages, en le faisant apparaître directement dans notre fil d’actu. Pour ce premier « essai de lecteur », nous avons choisi de mettre en avant le témoignage de « QuentinDu57 », propriétaire d’un Porsche Macan de 2e génération, donc 100 % électrique, en version 4S de 516 ch et batterie de 100 kWh. Le voici, repris sans presque aucune retouche (on a seulement corrigé et ajouté des intertitres), et illustré avec les photos de notre essai Caradisiac. Merci Quentin (supposition d’après votre pseudo) d’avoir partagé vos impressions.

QuentinDu57 nous parle de son Porsche Macan 2 4S

Véhicule possédé depuis : 3 mois à 1 an Kilomètres par an : 10 000 kms Cadre d'utilisation : quotidien, vacances, weekend Type de parcours : urbain, extraurbain, autoroute Consommation moyenne : 19 kWh/100 km Entretien : concession Avis après plus de 7.000 kilomètres, passés au volant de mon Macan 4S EV. Je pense qu’il y a des véhicules qui marquent une époque, qui incarnent une nouvelle vision de la mobilité sans renier ce qui fait l’âme d’une marque. À mon sens, ce nouveau Macan, (fort de ses 516 chevaux dans mon cas), s’inscrit parfaitement dans cette lignée. Après plusieurs milliers de kilomètres passés à son volant, entre autoroutes, routes sinueuses et circulation urbaine, je suis en mesure de dresser un premier bilan complet de cette nouvelle référence (selon moi). À noter que je ne me revendique pas comme étant un expert automobile. J’aime juste conduire, essayer de nouvelles choses, prendre du plaisir au volant et voir de belles autos. J’ai roulé un peu de tout auparavant (citadine, berline, coupé, cabriolet, SUV) sur beaucoup de marques (Citroën, Opel, Mercedes, BMW, Mini, Tesla etc...) et je pense que chaque véhicule a ses qualités en fonction de l’usage qu’on en a. Je ne suis pas un pro véhicule électrique ou un pro véhicule thermique. Je pense que chaque véhicule à sa vocation, ses qualités et ses défauts. Et que l’usage de chacun oriente son besoin soit d’électrique, de thermique ou même d’hybride. Autre précision également : ce Macan est ma première Porsche. Voilà pour les précautions d’usage. Niveau design : j’adore C’est subjectif le beau. Mais selon mes goûts et ma vision des choses ce SUV électrique affirme son héritage. Pour moi, Porsche a parfaitement réussi à transposer les codes esthétiques de la marque dans ce véhicule 100 % électrique. Le nouveau Macan affiche une ligne musclée, tendue, au profil affûté et aux détails soignés. La signature lumineuse avant comme arrière reste fidèle à l’ADN de la marque tout en affirmant une modernité assumée. Cette voiture ne cherche pas à paraître futuriste, elle l’est, sans ostentation. Ce n’est certes pas une 911 (qui est un véritable chef-d’œuvre c’est vrai) mais elle fait tourner les têtes. Je vous assure qu’il n’est pas rare que certains sortent leur téléphone pour prendre une petite photo (à moins que ce soit pour se foutre de la voiture sur leurs réseaux sociaux ?). J’aime à croire le contraire en tout cas. J’aime beaucoup l’intérieur également. Ce n’est pas parfait, certains plastiques restent bas de gamme et c’est extrêmement regrettable pour un véhicule de ce prix. En revanche, l’instrumentation de bord et l’écran central font le taf. C’est net, c’est beau et plutôt intuitif après quelques jours à tout trifouiller. L’affichage tête haute est génial. Hyper lisible, grand, précis. Le meilleur que j’ai connu, et de loin !

Des performances bluffantes

Niveau performances que dire hormis que je suis bluffé. La puissance est constamment présente si nécessaire. On effleure la pédale de droite que ça marche déjà fort. Alors dès qu’on appuie un chouïa plus fort ça devient jouissif. En mode Launch Control, qu’on essaiera 2-3 fois pour épater les copains et les gosses, c’est stratosphérique. On est catapulté. Nécessité de bien caler sa tête sous peine de coup du lapin ? Ça sert à rien mais moi je pense comme d’autres que si c’est inutile alors c’est indispensable ? Grâce à sa puissance instantanée, les relances sont immédiates. S’insérer dans un rond-point ou se lancer sur l’autoroute est une formalité systématique… Le tout dans un silence de cathédrale. Le point qui m’interpelle le plus est la qualité réellement supérieure du châssis par rapport à tout ce que j’ai conduit auparavant (pour un SUV de ce poids bien évidemment). J’ai ultra kiffé rouler en M2, M3… mais là y’a un petit truc en plus. C’est très précis, net, sécurisant. La voiture se place au millimètre comme on le souhaite. On a l’impression de faire corps avec l’auto. On ne fait plus qu’un. Ça ne me l’avait fait dans aucun autre véhicule auparavant.

Un SUV dynamique, mais confortable !

Le centre de gravité abaissé par les batteries, la répartition des masses, les suspensions pneumatiques etc.. Tout concourt à faire de ce SUV un véhicule dynamique, précis, et terriblement séduisant à conduire. Niveau confort ce n’est pas compliqué : y a-t-il mieux ? Oui sans doute….mais (encore un mais) on est sur du très très bon. C’est simple on a l’impression de planer au-dessus de la route. C’est fluide, souple, presque aérien. La suspension pneumatique adaptative fait des merveilles et efface les imperfections avec une aisance déconcertante. Même sur routes secondaires dégradées. Ce ressenti de tapis volant est renforcé par une bonne insonorisation. Le résultat ? Une bulle de sérénité, même à haute vitesse sur autoroute. Les sièges sont très confortables, y compris sur longue distance, et la position de conduite offre un parfait compromis entre visibilité et sportivité. Je mesure 1m88 et j’ai souvent mal au dos en fonction des sièges équipant les véhicules que je conduis. Pour le coup, les sièges de base font le taf. Confortables, fermes mais pas trop. Un bon équilibre. Je trouve que le volume habitable est généreux pour un SUV de ce segment. 2 adultes voyagent confortablement à l’arrière. Le coffre affiche un volume utile très correct et le frunk permet le transport d’un gros sac de sport sans problème.

Une efficience satisfaisante

Côté efficience et autonomie on est également sur du satisfaisant pour 99 % des trajets. En fonction des conditions météo et de la circulation, j’arrive à atteindre les 16-17 kW aux 100 km mais au prix d’une conduite très souple et un respect scrupuleux des limitations de vitesse et 115-120 km/h max sur autoroute. La plupart du temps, sans faire ultra attention à ma conduite je tourne aux alentours des 19 kW au 100. Cela me permet une autonomie réelle d’environ 500 km la plupart du temps, sauf à 130 km/h sur l’autoroute. Évidemment pas de miracle à vive allure constante. Mais pour partir en vacances, en week-end ou tous les jours pour aller au boulot c’est parfait. La recharge est en plus ultra rapide donc les arrêts sur autoroute sont très courts, juste le temps d’aller aux toilettes et de boire un truc qu’on peut déjà repartir tranquille. L’un des défauts de ce véhicule selon beaucoup d’observateurs est l’absence de la conduite à une pédale. Oui c’est vrai. Ça manque. C’est dommage… Mais (décidément j’aime bien ce mot) on s’y fait bien. Je conduis en parallèle un Model Y. La conduite One Pedal offre un réel confort. C’est simple, efficace et parfaitement dosé. Porsche a une autre vision. Bon… pourquoi pas. J’avoue ne plus trop y prêter attention depuis car le léger frein régénératif fonctionne bien. Il faut certes anticiper davantage ses décélérations à l’approche de l’entrée dans un village ou d’un rond-point. C’est une espèce de frein moteur en un peu plus consistant. C’est assez confortable car c’est très souple et la conduite est par conséquent plus fluide, sans à-coup. Les passagers apprécieront. On recharge tout de même les batteries si l’on freine avec la pédale de frein. Donc l’énergie n’est pas perdue. J’étais déçu de ne pas avoir un vrai one pedal. J’avoue que c’est finalement moins contraignant que prévu. Voilà je crois avoir fait le tour de mon retour d’expérience.

Verdict : une réussite !

Après 7 000 km, le constat est clair pour moi. Le Macan Electric (4S pour mon cas) est une grosse réussite. Il combine la rigueur allemande, que j’apprécie tout particulièrement (même si attention aux chinois qui arrivent fort !), à une vraie personnalité, une efficacité à toute épreuve associée à un confort de tous les instants. On peut lui reprocher évidemment un tarif trop élevé, une décote probablement importante (suivez mon regard…) mais il offre en retour une expérience de conduite et un niveau de confort qui justifient en partie cet investissement. En tout cas, à ce jour je ne peux pas regretter mon achat. Après tout on n’a qu’une vie… et elle est courte. Donc profitons de ces moments de plaisirs ? Certains diront, peut-être à juste titre, qu’on peut trouver mieux ou tout du moins aussi bien, pour moins cher. Sans doute. Mais ce Macan est malgré tout, toujours selon ma perception de l’automobile, un véhicule d’avant-garde, pour ceux qui veulent tout : les sensations, le confort, le silence, et l’excellence Porsche.. C’est un manifeste roulant de ce que peut être le plaisir automobile à l’ère électrique. Pour ceux qui peuvent se l’offrir, je n’aurai qu’un conseil : allez-y. Il s’agit d’une des meilleures propositions actuelles sur le marché.

Problèmes rencontrés

Quelques soucis de jeunesse (électronique, mise à jour logicielle etc...) QuentinDu57 a aimé La puissance, le confort, le châssis/suspensions, les roues arrière directrices QuentinDu57 n’a pas aimé Rien…

Les notes de QuentinDu57 (sur 5)