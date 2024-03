Notre Top 10 des restylages "discutables" (Tome 2)

Il est un passage presque obligé pour une auto, et pourtant, certaines pourraient s’en passer. Il s’agit du restylage permettant à un modèle de lui donner un second souffle pour sa fin de carrière. Par souci d’économie, ce sont généralement les optiques, les boucliers et la calandre qui sont revus par les designers. Seulement, ces derniers vont-ils parfois trop loin ou manquent-ils d’inspiration ? On vous laisse juge.

Au début des années 2000, la direction du design tenu par Chris Bangle a fait grincer les amateurs de la marque. C’est à nouveau le cas avec les calandres béantes que l’on retrouve par exemple sur les actuelles Série 3 ou Série 7. Cette dernière a vu ses haricots pousser lors du restylage de la génération apparue en 2015. En plus de voir leur hauteur augmenter, les optiques ont au contraire été amincies, ce qui accentue visuellement la disproportion. À l’arrière, les évolutions sont moins importantes et surtout discrètes.

Lors de sa sortie, la DS 3 a fait l’unanimité. Tout en reprenant la base technique de la C3, sa face avant et sa planche de bord, la marque a réussi à lui donner sa propre personnalité, notamment au travers de la queue de requin au niveau du montant central. En 2016, la citadine s’émancipe, quitte les chevrons pour devenir un modèle de la marque DS. Elle adopte donc ses codes et la calandre dite « DS Wings » dont les contours font massivement appel au chrome. Un mariage peu heureux puisque la grande bouche trapézoïdale de Citroën lui allait mieux. En revanche, les feux arrière façon 3D apparus en 2014 font leur petit effet.

Critiquer les lignes d’une Ferrari ? Oui, c’est possible. Elle a commencé en tant que Testarossa en 1984, puis est devenue 512 TR en 1992 pour terminer sa carrière sous le nom de 512 M. C’est cette dernière évolution l’objet du délit. Les phares escamotables laissent place à des optiques sous glace, nettement mois séduisantes, et la calandre tout en courbes tranchent étrangement avec les lignes carrées de l’auto, typique des années 80. Quant à l’arrière, elle abandonne la grille horizontale cachant les feux pour un bandeau peu convaincant. Si la forme ronde de ces dernières est bien vue, leur taille paraît un peu petite. Enfin, le dessin des jantes est également discutable.

Fort du succès de la première génération, Fiat poursuit dans le segment disputé des polyvalentes avec une auto qui joue quelque peu la carte de l’originalité. Le dessin se révèle agréable à l’œil et équilibré avec comme point d’orgue des optiques avant et arrière très fines. Une caractéristique bienvenue qui disparaît lors du restylage de 2003. Les phares avant grossissent de façon presque anarchique, une grande calandre jusqu’ici inexistante fait son apparition et le bouclier rentre dans le rang avec trois parties en plastique noir. À l’arrière, les évolutions sont moins nombreuses, mais touchent également les optiques qui grossissent également. Définitivement, la phase une de cette génération de Punto est nettement plus réussie.

La BMW Série 3 Compact a donné des idées à Mercedes. Pour la sortie de la deuxième génération de la Bavaroise, la marque à l’étoile ne peut rester les bras croisés. C’est ainsi que le Coupé Sport, basé sur la Classe C, intègre la gamme en 2000. Elle en reprend l’intérieur, la partie avant avec les phares dit « cacahuète », mais l’arrière lui est spécifique avec notamment des feux reliés par une partie vitrée et un becquet. L’ensemble est cohérent, voire original pour une Mercedes. Peut-être trop aux yeux de certains puisque le restylage l’assagit totalement lorsqu’il devient CLC en 2008. Il reprend ainsi la partie avant de la nouvelle Classe C au dessin très classique et des feux de grandes tailles et deux parties se logent à l’arrière. Le coupé perd ainsi toute la saveur de la première phase.

Lorsque ce coupé est présenté au Mondial de Paris en 1996, la presse et les visiteurs s’extasient devant la beauté et la justesse de ses lignes, dues à Pininfarina. Fine, élancée, élégante, il est difficile de critiquer cette auto. Pourtant, elle sera retouchée en fin de carrière, dans le courant de l’année 2003. Le bouclier avant reçoit alors une grande ouverture avec de fines baguettes chromées. L’ensemble dénote franchement avec le reste de la voiture. Par chance, le reste de la carrosserie n’évolue pas et les nouvelles jantes lui vont bien.

Sera-t-elle la dernière berline de la marque ? La question se pose au regard des ventes et de l’appétit toujours plus féroce des SUV. C’est sans doute pour cela que la marque a particulièrement soigné le design de la berline quitte a mettre de côté les qualités familiales. Afin de mieux coller aux nouveautés de la marque, telles que les 208 et 2008 restylés ou encore le 3008 fraîchement sorti, la 508 abandonne la calandre traditionnelle pour un masque muni d’ailettes de différentes tailles. Quant aux crocs lumineux, ils semblent moins bien intégrés tandis que les formes du bas du bouclier sont plus torturées. En revanche, la nouvelle signature lumineuse arrière est bien vue.

Clairement, le Modus, aussi original soit-il, n’est pas un canon de beauté. Haut, relativement étroit et plutôt court, ce Renault présente des proportions difficilement compatibles avec des lignes fines et épurées. De plus, son format trop compact ne plaît pas à tous. Certains lui préfèrent des concurrents plus longs et plus logeables. C’est pourquoi Renault lance le Grand Modus en 2007 et en profite pour restyler le « petit ». Tous deux ont droit à la même face avant avec une calandre en deux parties généreusement garnie de chrome. Les optiques, déjà de grande taille jusque-là viennent désormais se confondre avec cette calandre. Les proportions du Modus semblent alors encore plus étranges. À l’arrière, les feux deviennent classiques, presque fades, et le bandeau chromé n’apporte rien de très probant.

La plupart des automobilistes l’ont oublié, il faut avouer que l’on ne la croise pas tous les jours. Il s’agit de la dernière berline de la marque avant qu’elle ne disparaisse en 2005. La Rover 75 a connu un début de carrière assez discret que la marque espère contrecarrer avec le restylage de 2004. Seulement, le résultat n’est pas vraiment convaincant. Les doubles optiques avant laissent place à des éléments plus classiques. Surtout, le bouclier avant semble être comme un masque autour de ces phares. De plus, l’entrée d’air rectangulaire tranche avec les courbes de l’auto. Par chance, l’arrière n’a connu que de petites retouches.

La Yaris est un véritable succès pour la marque, notamment en France où elle est assemblée. Cette troisième génération s’éloigne du style de l’ancien opus avec les lignes plus franches et acérées. L’ensemble est cohérent et les chiffres de vente prouvent que la « Toy » est bien accueillie. Pourtant, la marque décide d’aller beaucoup, voire trop loin lors de son restylage. La partie avant est profondément revue avec une grande ouverture du bouclier et des crochets verticaux qui transfigurent totalement l’auto. La Yaris devient alors particulièrement agressive sans que cela ne semble justifié. À l’arrière, on retrouve les feux arrière en deux parties censés élargir l’auto et donner l’impression d’appartenir à la catégorie supérieure. Seulement, le résultat n'est pas très heureux. Des optiques plus fines auraient été plus souhaitables.

Vous pouvez également retrouver notre Tome 1 des restylages « discutables ».