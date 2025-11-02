Oubliée, l’Audi S4 B7 est pourtant la dernière dotée d’un savoureux V8 atmo !

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Les gros moteurs dans des voitures compactes, c'est toujours sympa. C'est exactement ce dont profite la discrète Audi S4 B7, la dernière familiale sportive d'Ingolstadt à s'équiper d'un gros V8 atmosphérique. Et d'une boîte manuelle ! Après elle, il n'y aura plus que des blocs suralimentés, moins sympas. Par ailleurs, cette S4 sera aussi l'ultime à se décliner en cabriolet, variante qui sera par la suite réservée à la S5. En somme, il s'agit d'une auto rare qui, de surcroît, profite de la fameuse finition Audi. Moins radicale que la RS4, elle n'est pas tellement moins rapide en usage courant et se révèle autrement abordable. Raison de plus pour mettre de côté ce symbole de l'excellence du milieu des années 2000.

Certes réussie et bien vendue, l’Audi A4 B6 a eu une carrière bien courte : quatre ans. En effet, dès 2004, elle est remplacée par l’A4 B7, sauf que celle-ci n’en est qu’une évolution profonde. Elle se distingue par son museau arborant la grande calandre « Single Frame » typique d’Audi, et sa poupe aux feux horizontaux. Dans l’habitacle, on ne relève que quelques retouches sur le tableau de bord, alors que les trains roulants (double triangulation avant, essieu multibras arrière) bénéficient d’améliorations à la marge, tout comme l’ESP par exemple.

Son arrivée tient donc presque du non-évènement, ce qui explique qu’elle soit un peu oubliée aujourd’hui. Pourtant, cette A4 affiche une qualité de fabrication encore améliorée (c’est dire), et a droit à une variante sportive S4, dès la fin 2004. Comme sa devancière, celle-ci bénéficie d’un gros V8 4,2 l, comptant 32 soupapes actionnées par quatre arbres à cames. Le tout produit 344 ch, comme dans la S4 B6: on ne s’est pas foulé à Ingolstadt.

Disponible en berline et en break Avant, la S4 s’abaisse 20 mm face aux autres A4, et s’assoit sur une suspension durcie alliée à des jantes de 18 pouces. Toujours mieux pour auto capable de 250 km/h et de 5,6 s sur le 0 à 100 km/h, malgré le poids considérable de 1 660 kg. Des chronos de bonne sportive !

Chose déjà rare à l’époque, le V8 s’allie par défaut à une boîte manuelle, comptant six rapports, tout comme l’automatique ZF disponible en option. Naturellement, la transmission intégrale permanente Quattro est de la partie. Une belle fiche technique qui entraîne un prix costaud : 60 140 €, soit 82 000 € actuels… Mais l'amortissement piloté se réserve à la RS4, plus radicale.

Heureusement, en France, l'équipement est riche, incluant les projecteurs bixénons, le régulateur de vitesse, la sellerie cuir à réglages électriques, la hifi et la clim auto bizone notamment. Comme la B6, la S4 B7 se décline en cabriolet, et ce, dès 2006. L’ablation du toit entraine un surpoids conséquent (1 855 kg désormais) car il a fallu renforcer la coque.

Toutefois, les performances ne s’en ressentent pas trop, le 0 à 100 km/h étant désormais effectué en 5,9 s. N’empêche qu’un cabriolet V8 à boîte manuelle et transmission intégrale, ce n’est pas courant ! La S4 B7 terminera sa carrière en 2008, sans modifications majeures.

Combien ça coûte ?

En excellent état, l’Audi S4 B7 se dégotte dès 9 000 €, si on accepte un très gros kilométrage, aux alentours de 250 000 km. Pour tomber sous les 200 000 km, il faut compter 12 000 €, 16 00 € à près de 150 000 km, voire 18 000 € pour rester aux alentours de 100 000 km. Les cabriolets coûtent 3 000 € supplémentaires au bas mot.

Quelle version choisir ?

Le choix portera sur la carrosserie ou la boîte de vitesses. Il s’agira donc d’une affaire de préférence personnelle.

Les versions collector

Toutes, si elles se trouvent en parfait état d’origine. Si l’on vise la collection, on privilégiera les facteurs de rareté : configuration originale, boîte manuelle, historique limpide… Un cabriolet manuel à faible kilométrage dispose d’un potentiel plus élevé.

Que surveiller ?

Les gros kilométrages sont courants sur ces Audi, signe que la mécanique est très solide. Cela passe par un entretien rigoureux, et ça coûte parfois très cher, car le V8 pâtit d’une faiblesse : les guide de la chaîne de distribution sont en plastique. Et la chaleur les fait se fendre. Il n’y a qu’à les changer, répliquerez-vous.

Oui, mais comme la chaîne se situe côté boîte, cela implique de sortir le moteur, une grosse opération pour une grosse facture ! Attention, si on néglige ce point, la chaîne se détend et, à la longue, cela détruira l’équipage mobile. Ecoutez bien les éventuels cliquetis, ils peuvent annoncer le problème. Il y a aussi quelques cas de cylindres rayés (maladie allemande des années 2000), engendrant une forte consommation d’huile. Des vidanges fréquentes sont donc préconisées. A surveiller également, les bobines d’allumage (comme il y en a huit, leur renouvellement est assez cher), et la pompe de direction assistée qui fuit.

Côté transmission, c’est du solide, si on a procédé à des vidanges de l’ensemble avant 100 000 km. Sur le cabriolet, examinez bien le fonctionnement de la capote. Dans l’habitacle, le vieillissement est excellent, à un détail près : le ciel de toit a tendance à s’affaisser. En somme, l’achat d’une S4 passe par un examen serré de l’entretien qu’elle aura reçu, avant de considérer le kilométrage.

Sur la route

Très discrète, l’Audi S4 B7 ne laisse pas deviner sa puissance de feu. Appréciable ! Dans l’habitacle, on retrouve une finition typique de la marque aux anneaux, exceptionnelle donc, alliée à une présentation de très bon goût. On est accueilli par un baquet Recaro d’un confort remarquable, puis on démarre.

Là, la mélodie feutrée du V8 se diffuse dans l’habitacle, le pied. On passe en Drive, la boîte auto change de rapport en douceur et sans lenteur. En résulte une conduite douce, même si la suspension manifeste une certaine fermeté. Et quand on enfonce l’accélérateur ? La boîte rétrograde, le V8 rugit et on est collé au siège.

Ça marche fort dans une bande-son alléchante. Le comportement suit parfaitement, et si la précision n’est pas tout à fait celle d’une BMW M3 E46, si le museau est un peu lourd, la transmission Quattro procure un surcroît de sécurité important sur route glissante. Par ailleurs, le freinage reste très efficace. Cette familiale de course procure ainsi un agrément intense, mais elle boit : 13 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Audi S4 B5 (1997 – 2002)

Si l’A4 première du nom est apparue en 1993, elle a dû attendre 1997 pour avoir sa version sportive. Badgée S4 (comme l’Audi 100 quelques années auparavant), elle bénéficie d’un intéressant V6 2,7 l à 30 soupapes (et quatre arbres à cames en tête) suralimenté par deux turbos. En ressortent une puissance de 265 ch et un couple de 400 Nm, le tout délivrant des performances d’exception : 250 km/h au maxi, 0 à 100 km/h en 5,6 s.

Ne pesant « que » 1 510 kg, la S4 B5 marche presque aussi fort que la B7 ! Uniquement proposée en boîte 6 manuelle, la B5 reçoit naturellement la transmission Quattro, et se décline également en break Avant. Retirée début 2002, cette S4 se déniche dès 10 000 € en très bon état.

Audi S4 B7 (2005), la fiche technique

Moteur : 8 cylindres en V, 4 144 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes de force, double triangulation, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle ou auto, 4 roues motrices

Puissance : 344 ch à 7 000 tr/min

Couple : 410 Nm à 3 500 tr/min

Poids : dès 1 660 kg

Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : dès 5,6 secondes (donnée constructeur)

> Pour essayer de trouver des annonces d'Audi S4 B7, rendez-vous sur le site de La Centrale.