Oui, cette Chinoise semble fusionner deux Allemandes

La marque chinoise Ora détenue par le groupe Great Wall Motor n’a jamais vraiment brillé par son originalité stylistique. Avec la nouvelle Ora 7, elle franchit pourtant un cap en présentant deux modèles électriques dont les inspirations sautent immédiatement aux yeux.

Dévoilée par le ministère chinois de l’Industrie, l’offre se compose d’une grande berline et d’un break. Devant, les phares ronds, le capot plongeant et les formes douces évoquent clairement la mythique Volkswagen Coccinelle. Plus loin, la ligne de caisse, les surfaces vitrées et certains volumes rappellent davantage l’univers du SUV Porsche Cayenne. Le break adopte un profil élancé avec une ligne de toit fuyante, tandis que la berline affiche une silhouette plus dynamique qui n’est pas sans rappeler les premières générations de Panamera. Pour la poupe, les deux variantes se distinguent par des feux en forme de goutte d’eau et un dessin relativement sobre.

Deux carrosseries et deux puissances

Les deux modèles adoptent le même empattement de 2,87 mètres. La berline mesure cela dit 4,82 mètres de long contre 4,89 mètres pour le break. Du côté des mécaniques, Ora prévoit deux moteurs électriques développant respectivement 204 et 218 chevaux. Une batterie lithium fer phosphate (plus communément appelée LFP) se charge d’accumuler l’énergie tandis que la vitesse de pointe culmine à 180 km/h. Les capacités exactes de la batterie et l’autonomie n’ont pas encore été dévoilées. Une chose est sûre : difficile de regarder cette Ora 7 sans jouer au jeu des ressemblances.