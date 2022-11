La Next Ora Cat vraiment pas chère en Chine

C'était l'une des surprises du dernier Mondial de l'Automobile. A côté de la mignonne compacte Funky Cat et non loin des gros SUV hybrides de Wey, la marque Ora exposait une curieuse berline électrique au design très « Porsche Panamera » dans l'esprit. Surprenante autant par son style que sa finition intérieure, franchement accueillante avec des surfaces joliment garnies de cuir, la Next Ora Cat doit arriver en Europe d'ici la fin de l'année prochaine et concurrencera la Tesla Model 3.

Et en Chine, elle ne coûte vraiment pas cher. Alors que sa commercialisation débute dans l'empire du milieu, on connaît enfin ses tarifs locaux : là-bas, elle s'appelle Lighting Cat et il faut compter sur un premier prix à 189 800 yuans soit un peu plus de 26 450 euros au taux de change actuel. Pour ce prix, vous avez droit à une berline électrique de 203 chevaux et des batteries d'une taille de 63 kWh. La version haut de gamme, elle, se négocie à 269 800 yuans soit un peu moins de 37 700€. A ce tarif, elle développe 407 chevaux et peut compter sur des batteries d'une capacité de plus de 80 kWh !

Beaucoup plus chère en Europe ?

Attention, ces tarifs incluent les aides à l'achat généreuses en Chine. En Europe, ils seront inévitablement plus élevés même si l'auto devrait rester plus abordable que la Tesla Model 3. Rappelons que cette dernière se négocie actuellement à partir de 53 490€, ou 66 490€ dans sa version sportive Performance.