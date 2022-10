Mondial de l'auto 2022 - Next Ora Cat, la Porsche Panamera du pauvre ?

Comme les SUV hybrides rechargeables Wey Coffee 01 et 02, la compacte électrique Ora Funky Cat fait partie de ces nouvelles autos appartenant à des marques de Great Wall Motors, un géant de l'automobile chinois présent en force au Mondial de l'auto 2022. Avec ses formes rondouillardes, elle évoque aussi bien la Volkswagen Coccinelle que la Porsche 911.

Et chez Ora, une voiture rigolote à regarder peut en cacher une autre. A quelques mètres de la Funky Cat, on trouve en effet la Next Ora Cat. Imaginez une Funky Cat étendue au maximum façon grosse berline. Vous voilà avec une grande familiale mesurant 4,87 mètres de long, unanimement décrite par les visiteurs du salon comme une réplique marrante de Porsche Panamera.

Si l'extérieur donne envie d'esquisser un sourire, l'intérieur pourrait bien vous décrocher carrément la mâchoire. Tapissé intégralement de cuir, il évoque davantage l'univers des autos anglaises d'exception que celui des berlines électriques classiques. Et on dirait bien que les designers de la marque ont aimé le style de la Bugatti Chiron : la console centrale ressemble furieusement à celle de la supercar alsacienne !

Mécaniquement, la Next Ora Cat possède de quoi donner la réplique aux versions haut de gamme de la Tesla Model 3 avec d'énormes batteries de 83 kWh de capacité et un groupe motopropulseur de 408 chevaux. La marque annonce une autonomie maximale de plus de 430 kilomètres et un 0 à 100 km/h expédié en 4,3 secondes. Alors, faut-il prendre au sérieux cette drôle de berline électrique chinoise ? Si tout se passe bien, elle doit arriver sur notre marché avant 2025.

L'instant Caradisiac : osé

On peut reprocher aux constructeurs chinois de fabriquer des voitures consensuelles à en mourir qui se ressemblent toutes, mais pas à Ora. Entre la Funky Cat et la Next Ora Cat, la marque de Great Wall opte pour une approche pour le moins audacieuse. Reste à voir ce que donneront ces modèles dans leurs versions européennes définitives.