Personne n’a réussi à éteindre ce prototype de Mercedes SL dévoré par les flammes
Oui, employer un prototype de développement permet de découvrir avant la commercialisation d’une voiture de nombreux problèmes de conception. Mais dans ce cas de figure, les internautes s’indignent de voir ce genre de véhicule traverser un parc national avant de finir en cendre dans ce même lieu.
Difficile de trouver anormal la survenue d’une panne lorsqu’il est question d’un prototype employé par les ingénieurs pour offrir plus tard en série le modèle le plus fiable possible. Ces autos en cours de développement doivent justement révéler un maximum de défauts en traversant des zones difficiles sous un soleil de plomb ou en montagne avec de fortes chutes de neige et des températures négatives. Hélas, de temps en temps, la manœuvre atteint ses limites.
Voici par exemple un prototype de Mercedes SL en grande difficulté au bord de la route. De gigantesques flammes s’échappent de l’habitacle tandis que plusieurs témoins de la scène immortalisent la scène avec un téléphone. Des enregistrements qui mettent la marque à l’étoile dans une situation délicate : au moment de l’incident, la découvrable se trouve dans une zone sensible.
En panne dans le parc naturel de la Sierra Nevada
Sur les réseaux sociaux -et plus précisément sous la publication Instagram de « kikisnevada_pgarage », les réactions fusent : « doit-on laisser un prototype de développement traverser un secteur protégé comme le parc de la Sierra Nevada ? » Par chance et malgré l’intervention sans résultat des pompiers locaux, l’incendie ne s’est pas propagé aux environs particulièrement secs.
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