L’entité Maybach de Mercedes va accueillir un nouveau membre, la Mercedes-Maybach SL !

La division Maybach de Mercedes est le label de luxe de la marque à l’étoile. Les voitures qui s’affichent avec le logo Maybach sont équivalentes à ce que produisent les marques Rolls-Royce et Bentley. La Mercedes-Maybach Classe S est ainsi plus longue que la version limousine de la Mercedes Classe S (5,47 m Vs 5,29 m) et dans sa version la plus haut de gamme se dote d’un V12 de 612 ch.

En plus de disposer de motorisations nobles (V8 et V2 pour les Classe S et Mercedes GLS), les tarifs des Mercedes-Maybach tutoient les sommets. Il faut dire que Mercedes fournit un gros effort pour de très petites séries en modifiant l’extérieur et l’intérieur des autos et en les dotant de matériaux spécifiques. Ce sera aussi le cas pour la Mercedes SL transformée en Mercedes-Maybach SL.

Des modifications de carrosserie spécifiques

Comme ses sœurs de la division Maybach, la future Mercedes-Maybach SL disposera d’une calandre spécifique avec une multitude de lamelles verticales, des boucliers avant et arrière modifiés avec des entrées d’air et des sorties d’échappement modifiées, le graphisme intérieur des projecteurs et des feux devrait lui aussi être revu, tandis que le capot pourrait être modifié, puisque sur le prototype on constate la présence d’une barre surélevée en plein milieu.

Des moteurs V8 sous le capot, mais quid du V12 ?

Autre étrangeté de ce prototype Mercedes-Maybach SL, les montants « A » qui supportent le pare-brise sont bien camouflés et pourraient cacher une couleur différente du reste de la carrosserie. D’ailleurs le capot pourrait lui aussi être de couleur différente. Le cabriolet Mercedes Sl est animé actuellement par un bloc quatre cylindres de 381 ch et deux V8 de 585 et 612 ch, il y a de fortes chances que les V8 soient retenus sur cette version, mais est-ce que Maybach poussera la plaisanterie à installer un V12 sous le capot ? Il est trop tôt pour le savoir.