Quand un essai AMG tourne à la catastrophe

Vendre des voitures implique parfois de laisser le volant à des personnes sans savoir si ces dernières savent adopter un comportement mesuré aux commandes d'une sportive. Dans ce cas de figure, l'issue envoie deux AMG à la casse.

D'après les informations partagées sur les réseaux sociaux, le conducteur de la grande berline Mercedes-AMG GT 63 S E Performance orange a perdu le contrôle après une voie ferrée surélevée par rapport à la route. L'Allemande survitaminée a d'abord percuté l’arrière d’une Hyundai Accent avant de se déporter sur la voie opposée et de heurter de plein fouet une SL 55 elle aussi en cours d'essai routier pour le même concessionnaire. Par chance, aucune victime n’est à déplorer. Tous les occupants ont néanmoins été transportés à l’hôpital pour des soins.

Direction le ferrailleur

Les deux Mercedes subissent dans l'accident des dégâts catastrophiques. La GT 63 S E Performance voit son train avant arraché avec la suspension et les freins en miettes. Quant à la SL 55, la portière côté conducteur n'est plus comme son projecteur droit et l'aile voisine. Un impact qui rend les deux véhicules irrécupérables.

Des voitures vendues contre des sommes astronomiques en Inde

En Inde, le prix de ces Mercedes-amg dépasse de loin celui pratiqué sur d'autres marchés. La SL 55 coûte l'équivalent de 290 000 €, tandis que la GT 63 S E Performance atteint les 368 000 €. Un événement qui met en jeu des sommes particulièrement élevées pour le concessionnaire local.