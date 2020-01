Prévisions de Bison Futé : de nouvelles couleurs pour les daltoniens

Les smartphones ont beau avoir apporté de nouveaux outils connectés pour l'info-trafic, les Français gardent de l'affection pour Bison Futé, surtout l'été. Bison Futé continue d'établir ses prévisions en fonction des statistiques de circulation des années précédentes.

Voilà pourquoi il a déjà publié un panorama complet pour l'année 2020 ! Il peut vous aider à caler vos dates de vacances. On sait ainsi que les samedis 1er et 8 août seront en noir, pour l'ensemble du pays ! Les prochaines grosses difficultés auront lieu à l'occasion des vacances de février. Ça coincera en direction des stations de sports d'hiver. Bison Futé a déjà prévu de sortir les drapeaux rouges.

Mais l'organisme a élargi son éventail de couleurs pour ses prévisions. En plus des teintes habituelles, il y a aussi du bleu et du mauve. Celles-ci sont utilisées pour les calendriers dédiés aux daltoniens, qui souffrent d'une déficience dans la perception des couleurs. Dans sa forme la plus répandue, cette anomalie de la vision empêche de distinguer le rouge et le vert.

Ce sont ces teintes qui ont été changées dans le calendrier de Bison Futé. Le vert a ainsi été remplacé par le bleu et le rouge a été remplacé par le mauve. Le 15 février, ce sera donc drapeau violet en région Rhône-Alpes. Environ 4 % de la population française souffre de daltonisme.

