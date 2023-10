Prise en mains - Fuso eCanter (2023) : l’électrique unique

Caradisiac et les poids lourds, ce n’est pas tout à fait ça… Nous voici pourtant au volant d’un camion. Certes, il est tout petit mais c’est quand même un camion, un vrai. La preuve : il ressemble à un camion et c’est une cabine avancée. C’est-à-dire que la cabine se trouve au-dessus du moteur et de l’essieu avant. Cette cabine est aussi basculante, pour un accès aisé aux organes du véhicule. Un vrai camion, vous dit-on. Avec même à bord la colonne de direction verticale et apparente, que vous devez « enjamber » pour vous installer au volant…



Ce camion-là est un Fuso. Une marque japonaise de Daimler Truck. C’est précisément un Fuso eCanter qui, comme l’indique le petit « e » accolé à son nom, est totalement électrique. Et ce petit camion est unique. Aucun autre modèle électrique de ce type sous aucune autre marque n’est proposé sur le marché français. Le Canter, thermique ou électrique, est déjà l’un des rares camions de cette catégorie. Il n’a que les Isuzu pour concurrent. Avant, il y avait plus du monde, mais c’est fini, les Renault Maxity ou Nissan Cabstar/NT 400 ayant disparu du marché.

Le 4,25 tonnes accessible au permis B

Comme ses frères thermiques, ce eCanter est un produit japonais assemblé dans l’usine Fuso de Tramagal au Portugal. Cette version n’est pas totalement une première. Le eCanter a vraiment fait son apparition sur le marché, après divers prototypes et présérie, en 2020. Réalisé sur un empattement de 3,40 mètres, il était alors disponible uniquement en version 7,5 tonnes, et disposait d’une centaine de kilomètres d’autonomie au maximum. Le eCanter d’aujourd’hui est proposé sur six empattements au choix, entre 2,50 et 4,75 mètres, avec une masse totale autorisée en charge de 4,25 t., 6 t, 7,5 t. et 8,55 tonnes. Les autonomies varient en fonction du tonnage, des packs de batterie choisis et de la puissance du moteur de 110 kW ou de 129 kW pour les modèles les plus lourds.

Le moteur est intégré à l’essieu arrière et les batteries sont installées sous le châssis. Dans tous les cas, la vitesse est limitée à 89 km/h. Le Fuso eCanter de cet essai est un 4,25 tonnes. C’est le plus léger de la gamme mais cela reste un poids lourd, pouvant être conduit par dérogation avec le permis B. Il est proposé sur trois empattements (2500, 2 800 et 3 400 mm) pour la cabine étroite Small et deux (2 800 et 3 400 mm) pour la cabine plus large baptisée Confort. Le moteur électrique de ce eCanter est d’une puissance de 110 kW, soit environ 150 chevaux et développe un couple de 430 Nm. Ce modèle dispose d’un seul pack de batterie d’une capacité de 41 kWh apportant une autonomie de 70 kilomètres. Pour faire le plein, il faut un peu plus de 4 heures en courant alternatif avec le chargeur de 11 kW de série. Il faut 25 minutes en courant continu.

150 chevaux, 90 km/h maxi

Installons-nous à bord de ce camion. La position de conduite n’a rien de commun. Il faut s’habituer à la colonne direction comme décrite plus haut et au volant très à plat… comme dans un camion. La cabine avancée apporte une grande visibilité, réduit les angles morts et confère une grande maniabilité. Franchement, ce eCanter se conduit très facilement et manœuvre très bien. Les 150 chevaux du moteur apportent de bonnes accélérations et permettront de rouler correctement en charge. Mais la vitesse, limitée à 89 km/h, vous rappelle que vous êtes à bord d’un poids lourd et nécessitera de s’adapter au trafic en faisant preuve de patience derrière un autre camion par exemple. Mais le eCanter reste rude et les imperfections de la route ou les passages de ralentisseurs se ressentent durement, même avec les suspensions avant à roues indépendantes. C’est l’un des inconvénients de la cabine avancée, le train étant juste en dessous de votre assise…

Plusieurs modes de régénération sont disponibles, de B0 à B3. Le premier est très faible et ressemble à une circulation en roue libre. Le deuxième et le troisième ressemblent à du frein moteur et le quatrième est un freinage puissant, qu’il faudra apprivoiser tant le ralentissement est fort et peut surprendre. Ces modes de régénération se choisissent via le levier de vitesses.

Le Fuso eCanter est plutôt bien doté en équipement de série. Le tableau de bord intègre un écran numérique comprenant le compteur, des indicateurs du niveau de batterie et de la récupération d’énergie ou encore l’avertissement d’angle mort. Un combiné complet, clair et facile à « lire ». Le eCanter accueille aussi les phares et feux arrière à Led, moins gourmands en énergie et plus lumineux, la climatisation automatique, le volant multifonctions, le contrôle automatique des feux de route ou encore et entre autres, le frein à main électrique.

Du côté des aides à la conduite, il dispose de l’aide au freinage d’urgence, de l’avertisseur de changement de voie, de l’ESP bien sûr, et du Sideguard Assist, système qui détecte les usagers de la route ou piétons et alerte le conducteur lors d’un changement de voie ou un virage. En option, il est possible d’avoir une prise de force, la protection arrière anti-encastrement, la caméra de recul et même le pack incluant le pare-brise chauffant, les sièges et le volant cuir, chauffants eux aussi.

Tarif au sommet !

Seul au monde… Le Fuso eCanter est le seul véhicule de ce type à être proposé en version électrique. Considérant les usages qui en seront faits, ce petit camion 100 % électrique remplit parfaitement son office : discret, sans émission polluante, il est parfait pour les centres urbains et leurs contraintes de circulation. Comme les autres membres de la famille Canter, ce châssis cabine se destine aussi bien aux applications de transport de marchandises ou déménagement ainsi qu'aux multiples applications chantiers avec les versions benne. Il pourra aussi séduire aussi les mairies et autres communautés d’agglomération pour les travaux de voiries ou de collecte en ville. Dans ce contexte, sa faible autonomie n’est pas un handicap. Le prix lui en revanche l’est un peu plus : ce Fuso eCanter coûte la bagatelle de 91 571 € HT ! Il paraît que ce qui est rare et cher…