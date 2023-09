Quel prix pour un Dacia Jogger d'occasion ?

Il y a eu la première Logan MCV, un grand break capable d’accueillir sept personnes à bord, puis la deuxième génération de Logan MCV, 5 places seulement. Dacia propose aussi en 2012 le Lodgy qui proposait les mêmes services que la première génération de MCV, soit 7 places. Seulement, il n’a pas connu le même succès, peut-être à cause de son look pas tout à fait harmonieux.

Puis Dacia est revenu avec la formule de break, tout en le teintant de SUV, avec le Jogger. S’il est moins couru que le Duster, il connaît une carrière plus qu’honorable en se classant à la 18e place des ventes sur les six premiers mois de l’année. Il devance ainsi les Citroën C5 Aircross, Volkswagen T-Roc ou encore Opel Corsa.

Lors de son apparition en novembre 2021, le Jogger est proposé avec seulement deux motorisations : Eco-G de 100 ch fonctionnant à l’essence et au GPL et le 1.0 TCe de 110 ch. Le prix de base était alors de 14 990 €, alors que cette même version débute aujourd’hui à 17 290 €. Quatre finitions sont alors disponibles, toutes en cinq ou sept places, le client a le choix entre les niveaux Essential, Confort, Série Extreme et Série Extreme +.

L’entrée de gamme Essential dispose du limiteur de vitesse, des vitres avant électriques, du volant réglable en hauteur, de l’écran tactile de 3,5 pouces et des barres de toit. Le deuxième niveau Confort est nettement plus recommandable grâce à la climatisation manuelle, le régulateur de vitesse, le radar de recul ou encore les jantes en alliage de 16 pouces. La série Extreme va logiquement plus loin avec la climatisation automatique, la caméra de recul, la carte mains libres… Enfin, la série de lancement Extreme + est complète avec la navigation, l’aide au parking avant ou encore l’accoudoir central avec rangement.

C’est en décembre 2022 que Dacia lance le Jogger hybride, le premier du genre pour la marque. L’ensemble combine un moteur quatre cylindres essence 1,6 l de 90 ch, associé à un bloc électrique de 50 ch et un alternodémarreur. La capacité de la batterie est de 1,2 kWh. Cette version à l’avantage de moins consommer puisqu’elle n’excède pas 6,5 l/100 km et de ne pas empiéter sur le volume habitable (la batterie est en lieu et place du réservoir de GPL). En revanche, son tarif de 24 600 € à l’époque (26 200 € actuellement) n’a plus rien de low cost.





Un Dacia Jogger à partir de 18 000 €

Si le Jogger connaît un certain succès en neuf, les modèles de seconde main ne courent pas vraiment les rues. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, près de 170 exemplaires sont proposés sur le site de La Centrale.

Les premiers prix démarrent à 18 000 €, généralement avec la motorisation GPL Eco-G de 100 ch, parfois associée à la finition Extreme. Une version intéressante de par sa bicarburation et son équipement complet, mais qui fait souvent l’impasse sur la troisième rangée de sièges. Il s’agit de modèles 2022 avec 20 000 km au compteur. Ce moteur Eco-G représente environ la moitié des annonces.

Concernant le nombre de sièges à bord, il faut davantage faire confiance aux photos qu’au descriptif des annonces. En cas de doute, un appel auprès du vendeur mettra les choses au clair. À noter par ailleurs que la plupart de ces vendeurs sont des professionnels.

Si votre choix se porte sur la version TCe 110 ch, la mise de départ est supérieure de 2 000 €, soit 20 000 €. Ce moteur est généralement associé aux finitions Extreme et Extreme + avec environ 15 000 km.

Enfin, la version hybride se fait rare et les tarifs pratiqués n’ont rien d’attirants. C’est simple, elle est vendue quasiment au prix du neuf ! L’offre de départ est proposée à 26 000 € (Extreme sept places), soit une économie d’un peu plus de 1 000 €, l’avantage est maigre.

Globalement, le Jogger tient la côte puisque le gain sur la version GPL atteint 15 %, tandis que le TCe de 110 ch baisse d’un peu plus de 10 %. Pour l’hybride, il n’y a presque rien à espérer sur le marché de la seconde main.

Un marché simple

La gamme en neuf n’étant pas complexe, il est logique que le marché de l’occasion en soit de même. Ainsi, la finition Extreme s’octroie plus de 80 % des annonces, ne laissant que des miettes aux Essential, Confort et Extreme +. C’est un peu plus équilibré au niveau motorisation avec environ 50 % d’Eco-G et l’autre moitié de TCe 100 ch. Pour le moment, la version hybride est très timide. Enfin, les versions à sept places représentent un peu plus de 70 % des modèles proposés, une bonne nouvelle pour les familles nombreuses.





Bilan : un Jogger encore haut placé

Les modèles Dacia ont généralement une bonne tenue côté tarif, et ce Jogger ne déroge pas à la règle. La décote est faible, surtout pour la version hybride quasiment vendue au prix du neuf. Le meilleur moyen pour faire des économies est encore d’attendre que les cours baissent. Scruter régulièrement les annonces et repérer celles qui sont en ligne depuis longtemps pour mieux négocier peut également être une solution pour alléger la note. Seulement, il n’y aura pas de miracle.