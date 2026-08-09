Qui veut un Land Cruiser avec 999 999 kilomètres ?

Certains changent de voiture à 100 000 km par peur des ennuis. Gary Driscoll, lui, a préféré attendre presque dix fois plus. Cet Australien a parcouru exactement 999 999 kilomètres avec son véhicule surélevé Toyota Land Cruiser 200 Sahara de 2009 avant de le mettre à la retraite.

Acheté neuf en 2010, le 4x4 a avalé en moyenne plus de 180 kilomètres par jour pendant seize ans principalement sur les routes rurales australiennes. Plus remarquable encore : son V8 4,5 litres diesel biturbo de 261 ch pour 650 Nm de couple ainsi que sa boîte automatique à six rapports sont toujours d’origine. Le secret n’a pourtant rien de mystique : l’entretien a été suivi avec une rigueur presque inquiétante avec 100 tampons dans le carnet soit une révision tous les 10 000 km.

Bientôt sous le marteau

Désormais proposé aux enchères, le Land Cruiser devrait rapporter entre 20 000 et 30 000 dollars australiens (entre 11 200 euros à 16 800 euros environ). Son propriétaire l’a volontairement immobilisé à environ 300 mètres du million de kilomètres. Le futur acheteur aura donc le privilège de franchir lui-même ce cap et de découvrir la sensation d’une remise à zéro de compteur.