Nouveau Toyota Land Cruiser : look rétro, techno néo !

En bref : 4,93 m de long Transmission 4x4 2.8 Diesel 204 ch 5 ou 7 places à partir de 80 000 €

Tout comme le Land Rover Defender, le Jeep Wrangler et le Mercedes Classe G, le Toyota Land Cruiser fait partie des monuments de l’histoire de l’automobile grâce à une dynastie qui a débuté il y a plusieurs dizaines d’années, 73 ans exactement, et à des capacités de franchissements exceptionnelles.

Pour cette nouvelle génération, le 4x4 japonais abandonne le style de SUV bourgeois et rondouillard pour revenir au look d’aventurier et cubique des tout premiers modèles.

On croirait d'ailleurs que les designers se sont contentés d'assembler des briques de toutes les tailles et de tracer les phares, la calandre et les surfaces vitrées à l’équerre. Vous noterez aussi le retour de l’appellation Toyota en toutes lettres à l’avant, et surtout de larges protections en plastique brut, salvatrices au quotidien et hors des sentiers battus.

Un style robuste et rétro donc, mais qui plaît : il n’y a qu’à voir le succès que rencontrent sur leur passage ses rivaux historiques, ou à plus petite échelle le Suzuki Jimny, pour s’en convaincre. Certains regretteront toutefois que seule l’édition ultra limitée First Edition dispose de projecteurs ronds plus évocateurs, les deux finitions proposées depuis septembre préférant ces modèles à Led, rectilignes…

Classique revisité…

Rétro, le Cruiser l’est également sur sa fiche technique : ici pas de système d’hybridation, du moins pour l’instant, ni de mécanique essence : le Japonais reprend le moteur 2.8 diesel de son prédécesseur, peu puissant avec 204 ch, mais fort en couple avec 500 Nm dès 1 600 tr/mn.

Un bon gros diesel forcément associé à une boîte auto de nouvelle génération comptant huit rapports, au lieu de six précédemment. Hélas, pas de quoi réduire les émissions polluantes, au contraire : elles grimpent même à 271 g/km de CO2 en cycle mixte à cause d'un gabarit en hausse (+7 cm soit 4,92 m de long), d’un travail de rigidification, et de l’arrivée d’une dotation dans l'air du temps (voir page équipement), le tout faisant grimper le poids à 2 340 kg minimum. Toyota prévoit bien une micro-hybridation 48V en septembre 2025 pour limiter les rejets, mais pas de miracle à attendre non plus…

Des caractéristiques qui valent au Land Cruiser un malus de 60 000 € actuellement (et 70 000 € dès janvier !), qu'il faut ajouter à un tarif coquet de 80 000 € minimum, ou 87 000 € pour notre version Lounge. Les professionnels pourront toujours le contourner, à condition de le faire transformer en utilitaire à deux places par l’intermédiaire d’un préparateur comme Gruau. Selon Toyota, un tel véhicule est toujours susceptible d'intéresser de nombreuses catégories professionnelles, notamment des artisans, certains agriculteurs, des vétérinaires, et bien entendu les organismes qui affrontent régulièrement des conditions difficiles.

Futur collector ?

De leur côté, les familles nombreuses peuvent limiter la casse grâce à l’abattement de 20 g/km et 200 kg par enfant à partir du troisième. Le Toyota étant toujours disponible en sept places (+1 500 à 2000 € selon la version), un foyer de cinq enfants peut ainsi réduire la dîme à 15 736 € jusqu'à fin décembre. Un tour de passe-passe à étudier donc, car le Land Cruiser ne manque pas d’atouts et devrait conserver une cote soutenue…

Déjà, son gabarit garantit une belle habitabilité, et notamment un espace aux jambes généreux, ainsi qu'un volume de chargement à faire pâlir la plupart des SUV, en l'occurrence 742 dm3 sous tablette pour notre version 5 places (556 pour la version 7 sièges et 130 dm3 quand les strapontins sont déployés). Si le hayon conserve une lunette arrière ouvrante, il abandonne l’articulation latérale pour une ouverture traditionnelle, plus pratique quand l'auto est garée en créneau.

À l’avant, la planche de bord s’accorde au style extérieur avec un design tracé à l’équerre évoquant les modèles d’antan, mais avec tout ce que l’on peut attendre d’un véhicule moderne, notamment une inédite instrumentation numérique de 12,3’’, ainsi que des matériaux cossus. Vous noterez également l’apparition de certaines assistances "tendance" comme le frein de stationnement électrique.