Nouveau Toyota Land Cruiser : look rétro, techno néo !

Sorti initialement avec cinq finitions en début d'année, le Land Cruiser ne propose plus que les deux niveaux les plus huppés depuis septembre.

Pour 80 000 €, la finition Legende offre déjà feux de route à LED adaptatifs, jantes alliage 18”, alerte de circulation transversale avant, assistant de changement de voie, caméra 360°, sélection des modes de conduite, chargeur smartphone à induction, compteur numérique 12,3”, clim auto trizone, console arrière réfrigérée, hayon électrique, vitres arrière surteintées, réglage électrique du volant et du siège conducteur, sièges avant chauffants et ventilés, système multimédia 12,3” 12 HP, GPS satellitaire, toit ouvrant électrique, volant chauffant en cuir.

Pour 7 000 € de plus, la finition Lounge ici à l'essai ajoute jantes alliage 20”, affichage tête haute, barre antiroulis avant déconnectable, rétro intérieur caméra, sellerie cuir, siège conducteur avec fonction mémoire et support lombaire, siège passager électrique, sièges arrière chauffants et ventilés, système audio JBL® à 14 HP, toit ouvrant panoramique.

Petites mesquineries dans les deux cas : le siège passager ne s'ajuste pas en hauteur, et les places arrière ne disposent que d'un seul plafonnier.

Le point techno : la barre antiroulis déconnectable Via une commande située sur la console centrale, le conducteur peut déverrouiller la barre antiroulis avant pour augmenter le débattement de la suspension et maintenir davantage les quatre roues en contact avec le sol sur des surfaces accidentées et rocheuses. En configuration normale, le nouveau Land Cruiser offre un débattement 10 % supérieur à celui du modèle précédent. Barre antiroulis est déconnectée, il augmente encore de 10 %