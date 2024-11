Nouveau Toyota Land Cruiser : look rétro, techno néo !

La concurrence : partenaires particuliers…

Si les néophytes opposeront naturellement le Land Cruiser à des SUV BCBG tels que le BMW X5, les connaisseurs savent d'ores et déjà que les véritables rivaux du Toyota sont de vrais baroudeurs, au premier rang desquels le Land Rover Defender, toujours disponible avec une mécanique diesel contrairement au Mercedes Classe G qui préfère désormais l'essence et l'électrique.

À retenir : pour ceux qui peuvent éviter le malus…

Impossible de conseiller ce véhicule à ceux qui devront s'acquitter d'un malus de 60 000 ou 70 000 €, la note pouvant alors frôler les 160 000 € pour notre modèle haut de gamme. Mais ceux qui trouveront une solution pour éviter les lourdes taxes ne seront pas déçus, même si la facture reste salée : non seulement le Land Cruiser améliore encore ses capacités de franchissement grâce notamment à des engrenages plus perfectionnés, mais le confort en net progrès le rend encore plus facile à vivre sur route, même si le moteur diesel peut encore se montrer sonore à l'accélération…

Caradisiac a aimé

Capacités hors piste

Présentation soignée

Confort en hausse

Espace intérieur

Équipement

Caradisiac n'a pas aimé

Malus maxi

Bruits d'air

Diesel toujours un peu sonore

Rares trépidations