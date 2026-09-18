Qui viendra sauver ces voitures rares oubliées dans une concession au Portugal ?

Dans une zone d’activités de Faro au Portugal, un garage semble avoir fermé boutique en oubliant quelques détails. Derrière ses grandes baies vitrées, plusieurs anciennes prennent la poussière, dont une Chevrolet Corvette C3 et surtout une rare Plymouth Prowler. Ce roadster américain au style néorétro n’a visiblement pas trouvé preneur avant que les lieux ne sombrent dans l’oubli.

À l’extérieur, le spectacle est tout aussi désolant. Une grande berline Mercedes Classe S, une Renault Megane 4, une Maserati Biturbo, un Hummer H3, une Jaguar XJ8, une Fisker Karma et une Peugeot 508 break disparaissent progressivement sous les herbes hautes. Un inventaire aussi improbable qu’un parking d'hôtel haut de gamme après une faillite.

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Des problèmes de justice

Sous la publication Instagram, certains internautes soupçonnent une vidéo générée par intelligence artificielle. D’autres assurent pourtant que ce garage existe bel et bien. Selon leurs témoignages, son propriétaire serait empêtré dans des ennuis judiciaires liés à une affaire de fraude. Les véhicules auraient été immobilisés dans l’attente d’une saisie par les services fiscaux.