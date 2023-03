Rappel : ceinture défectueuse sur la Dacia Spring

Malgré sa conception ultra-économique, la Dacia Spring affiche un niveau globalement satisfaisant. Rappelons que ce modèle, aujourd’hui le véhicule "zéro émission" le plus vendu en France, est, en réalité, un subtil rhabillage d’une Renault originellement uniquement destiné au marché chinois : la City K-ZE. Si son passeport est roumain, la Spring est d’ailleurs exclusivement assemblée dans l’usine de Shiyan, situé au cœur de la Chine.

Le défaut qui justifie aujourd’hui ce rappel, référencé 0DYJ par le constructeur, concerne les exemplaires sortis de chaîne entre le 26 avril et le 4 octobre 2022. Sur cette part de la production, environ 9 000 véhicules ont été livrés à des clients français.

Sur ces autos, Dacia a détecté un possible dysfonctionnement de l’enrouleur de la ceinture de sécurité arrière droit. Celui-ci, qui concerne la sûreté d’un occupant, a, comme il se doit, été signalé aux autorités européennes. À ce jour, les Spring immatriculées en France ne sont évidemment pas les seules à devoir être contrôlées et modifiées. Des enrouleurs défectueux ont également été repérés en Allemagne, en Bulgarie, aux Pays Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et en Slovénie.

Dacia n’a pas fourni de détails quant à l’intervention qui sera effectuée, mais il est probable que les enrouleurs incriminés seront remplacés sur l’ensemble des Spring rappelées.