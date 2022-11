Rappel : des airbags défectueux sur les Volkswagen Fox et Polo

Nous nous sommes déjà, à de nombreuses reprises, fait l’écho des soucis qui touche les airbags produits par la défunte firme japonaise Takata. Cette dernière a livré, avant sa mise en faillite, plusieurs millions de coussins gonflables de mauvaise qualité à la quasi-totalité des constructeurs automobiles mondiaux.

Un nouvelle fois, c’est Volkswagen qui doit remplacer un airbag sur certains de ces véhicules. Sont, cette fois-ci, concernées les Fox et Polo produites durant les années 2008 et 2009 ce qui représente plusieurs milliers de voitures en France et plusieurs dizaines de milliers en Europe.

Le problème est largement connu : le gaz propulseur n’est pas suffisamment abrité de la chaleur et de l’humidité. En cas de déclenchement de l’airbag conducteur de ces citadines, la pression interne excessive peut entraîner l’explosion du gonfleur et la projection de débris métalliques dans l’habitacle.

Volkswagen France contacte actuellement les propriétaires des véhicules concernés, afin que cet airbag conducteur soit remplacé dans les meilleurs délais. Si vous êtes le possesseur de l’une de ces autos et que vous n’avez pas reçu de courrier de la part de l’importateur, rapprochez-vous de votre concessionnaire en évoquant le rappel référencé 69DV.