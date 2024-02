Rappel : la température monte pour le Jaguar I-Pace

L’I-Pace est un modèle surprenant à plus d’un titre. Première Jaguar 100 % électrique de série, cette auto est également la première incursion de la marque sur le marché du SUV coupé. À ce jour, il est toujours la seule proposition du constructeur britannique sur ces deux segments. L’I-pace a également surpris en remportant, coup sur coup, les titres de Voiture européenne de l’année et Voiture mondiale de l’année (World Car Award) en 2019.

Malgré ces titres de gloire, ce modèle connaît une carrière discrète… mais pas exempte de problèmes, comme le montre le rappel référencé H441. Ce dernier concerne les exemplaires assemblés entre le 23 août 2017 et le 5 juin 2023. Des véhicules qui, selon la nomenclature de la marque, appartiennent aux millésimes 2019 à 2024 et dont les numéros de série sont compris en SAL1A2BW1PA101849 à SAL1A2B45PA106096. En France, ce sont ainsi précisément 1 116 I-Pace qui vont devoir être mis à jour.

En effet, Jaguar a décelé un risque de surcharge thermique dans la batterie haute tension, une cause possible d’incendie. Pour y remédier, les véhicules concernés doivent recevoir une nouvelle version du logiciel de commande d’énergie de la batterie (BECM). Cette dernière pourra, sur les I-Pace appartenant aux millésimes 2021 et postérieurs, se faire à distance, via la mise à jour Over-The-Air 4.0.0. Pour les autres, il faudra prendre rendez-vous dans un atelier de la marque et confier son auto à un technicien durant une demi-heure.