Rappel : problème de pompe haute pression sur le Jeep Gladiator

Durant de nombreuses années, Jeep a fait miroiter au marché européen la commercialisation d'un V6 Diesel, bien plus adapté à la fiscalité qu’appliquent les pays du Vieux Continent aux carburants que les V6 et V8 essence. Mais, ça, c’était avant que la marque n’entame, chez nous, son virage "vert" avec une gamme désormais composée uniquement de modèles dotés d’une hybridation.

Au milieu de ces SUV "propres", Jeep propose tout de même le Gladiator, un pick-up proche de la Wrangler. Classé comme véhicule utilitaire, et donc non soumis au malus écologique français, il est le premier, et restera sans aucun doute le seul, véhicule de la marque à disposer de ce fameux six cylindres Diesel chez nous.

C’est donc sur ce bloc que les ingénieurs ont détecté que certaines pompes à carburant rendaient l’âme après seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres. Selon le constructeur, il s’agit d’une faiblesse de fabrication sur la série montée entre le 14 octobre 2021 et le 6 avril 2023. Un rappel, référencé 01A, est donc organisé, pour le moment sur le seul territoire des États-Unis, afin de contrôler la conformité de cette pompe et, si nécessaire, la remplacer par une nouvelle référence.

Si, outre-Atlantique, 7 554 Gladiator sont d’ores et déjà concernés, on peut sans peine imaginer que les véhicules circulant sur notre territoire sont également affectés par ce mal. Tous les Gladiator sont, en effet, assemblés dans l’usine de Toledo, dans l’Ohio.

Si le 3.0 Diesel est uniquement disponible, officiellement, en Europe sous le capot du pick-up Jeep, il est également proposé, dans certains pays, sous celui de la Wrangler et du RAM 1500. Ces deux modèles sont également rappelés, à hauteur de 11 486 exemplaires pour la première et de 26 671 unités pour le second.