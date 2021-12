Rappel : problème de sièges chez Mercedes

Le souci qui concerne les sièges de certaines Classe C, GLE et GLS est, en effet, loin d’être anodin. Il a été constaté que certains d’entre eux étaient incomplets, ou présentaient des découpes indésirables ! Mercedes est donc en train de contacter l’ensemble des propriétaires des véhicules concernés afin qu’ils se rendent en concession où les sièges seront contrôlés, modifiés voire remplacés si nécessaire.

Ce sont potentiellement plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires de ces trois modèles qui sont touchés par ce rappel. En effet, les exemplaires incriminés ont été assemblés entre le 23 décembre 2018 et le 28 août 2020. Ils répondent aux types CE, donnée qui apparaît dans la case K de votre carte grise, e1*2001/116*0431*50 à 61 (Classe C) et e1*2007/46*1885*00 à 11 (GLS). Les GLE, pour leur part, appartiennent à la génération actuelle, nommée en interne type 167.

Le constructeur ne précise pas si un ou plusieurs types de sièges en particulier sont concernés par ce défaut, mais le service relations clientèle de la filiale française, joignable au 01 70 48 01 53, ou n’importe quel membre du réseau est capable, à partir du numéro de série de votre voiture (case E de la carte grise), de vous dire si vous êtes concernés ou non par cette opération qui porte le numéro de code 9190015.