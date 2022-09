Rappel : risque d’incendie pour la Hyundai Ioniq

Dévoilée en 2016, la Hyundai Ioniq apparaît alors comme la première rivale crédible à la Toyota Prius, qui règne alors sans partage sur le marché des compactes hybrides. Afin de supplanter cette nipponne, la coréenne va plus loin puisque, en plus de la variante hybride, elle propose rapidement des déclinaisons hybrides rechargeables et 100 % électrique.

Ce sont les deux premières versions qui font désormais l’objet d’un rappel sur le territoire des États-Unis. La NHTSA vient, en effet, d’annoncer que plus de 10 000 exemplaires de cette berline devaient subir des modifications visant à empêcher un incendie.

Ce dernier peut se produire à cause d’une mauvaise connexion de l’un des principaux relais électrique. Cet élément avait déjà, il y a plusieurs mois, été contrôlé et corrigé lors d’un précédent rappel, mais ces changements s’avèrent aujourd’hui insuffisants pour totalement régler le problème.

Hyundai États-Unis se voit donc contraint de rappeler, une nouvelle fois, les Ioniq hybrides assemblées entre le 16 novembre 2016 et le 16 août 2017, ainsi que les hybrides rechargeables sorties de chaîne les 10 et 11 août 2017, soit un total de 10 575 véhicules.

La défaillance du relais incriminé est généralement annoncée par l’impossibilité de démarrer ou l’allumage du voyant HEV au tableau de bord lorsque l’auto roule. Les Ioniq livrées en Europe ayant été produites par la même usine que celles destinées au marché nord-américain, il est fort probable que les exemplaires circulant sur notre continent soient affectés par le même problème. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre concessionnaire en vous référant au rappel référencé 232.