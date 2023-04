Renault Captur 2 : quelles sont les meilleures versions en occasion ?

Présentée début 2013, la première génération de Renault Captur a beaucoup fait pour le succès, jamais démenti depuis, des SUV urbains. Il a d'ailleurs longtemps été le modèle le plus vendu de la catégorie en France, devant le Peugeot 2008.

Fin 2019, c'est la seconde génération qui est lancée. Proportions identiques, style proche, il ressemble plus à un Captur 1 restylé qu'à une toute nouvelle génération, à la manière de la Clio 5 par rapport à la Clio 4. Pourtant, tout change, et les prestations d'ensemble prennent de l'épaisseur.

Plus cossu, beaucoup mieux fini, équipé et habitable (10 cm de plus en longueur), il va aussi proposer une plus grande diversité de motorisations, allant du diesel à de l'hybride rechargeable, en passant par de l'essence, du GPL, du micro-hybride et de l'hybride.

Cela lui garantit un certain succès au niveau de ventes, même s'il a été dépassé par le Peugeot 2008 depuis quelques années. Résultat, il est aussi très répandu sur le marché de la seconde main, ce qui offre un large choix aux acheteurs potentiels. Et comme il a moins de succès que le 2008, ses cotes sont aussi plus basses, ce qui permet (de façon relative), de faire quelques bonnes affaires. Il reste cependant cher dans l'absolu.

Mais entre une version diesel de base affichant 95 ch, et une version hybride rechargeable de 160 ch, une finition de base Life et un haut de gamme Initiale Paris, on fait le grand écart, et clairement, certaines sont plus à conseiller que les autres en occasion. Voici lesquelles.

Quelle motorisation privilégier ?

Il est étonnant de constater à quel point la variété de motorisations est grande concernant cette deuxième génération de Captur.

En essence, on part du nouveau 3 cylindres 1.0 turbo de 90 ch ou 100 ch, les 100 ch étant après la première année réservés à la version GPL. Le 4 cylindres 1.3 TCe, celui qui est aussi utilisé par Mercedes, existe selon les années en version 130 ch, 130 ch edc, 140 ch, 140 ch edc, 155 ch, 160 ch edc.

On trouve aussi les versions hybrides. D'abord au lancement l'hybride rechargeable 1.6 E-Tech de 160 ch, capable de 50 km en 100 % électrique, puis un an après le lancement, l'hybride simple est venu rejoindre la gamme, fort de 145 ch.

Il reste aussi des diesels dans la gamme du Captur, le bien connu 1.5 Blue dCi, en version 95 ch, et 115 ch.

En occasion, ce sont sans surprise les versions diesels qui décotent le plus. Ce sont aussi les plus rares sur le marché de la seconde main, avec seulement 12,5 % de l'offre.

Ainsi, on trouve des modèles, certes affichant pas mal de kilomètres (80 000), entre - 35 % et - 40 % sous le prix du neuf. En moyenne, les modèles 2020 sont à - 30 %, pas mieux. Mais ce sont les seuls avec lesquels on fait de bonnes affaires, les essence et hybrides décotant bien moins en moyenne, nous allons le voir.

Reste qu'entre les deux puissances, il faut absolument choisir la version 115 ch, pas la 95 ch qui est bien trop juste pour emmener correctement le petit SUV au losange.

En essence, le 1.3 TCe est redoutable d'agrément

En essence, les bonnes affaires sont plus rares, même si le choix est plus large (54,5 % de l'offre). Il est compliqué en effet de trouver des modèles qui affichent plus de 31 % de décote, sauf à de rares exceptions, et les décotes moyennes sont plus proches de - 25 % pour les modèles 2020, ce qui est très peu.

Les meilleures versions sont sans conteste à base de 1.3 TCe. Soit en 130 ch, soit en 140 ch edc. Inutile de dépenser plus pour la version 155/160 ch. De même, le 3 cylindres 1.0, s'il ne démérite pas, est un peu juste. Mais si vous êtes placide au volant et que le GPL vous intéresse pour son coût d'utilisation moindre, alors pourquoi pas le 1.0 TCe 100 ch GPL.

Du côté des hybrides, la version simple décote au mieux de 30 % pour un modèle 2021, alors que l'hybride rechargeable décote un peu plus, soit jusqu'à - 32 %, mais pour un modèle qui sera parfois de 2020 (certains 2021 décotent d'autant). Reste que son prix plus élevé en neuf fait que les premiers hybrides simples s'achètent 21 500 €, tandis qu'un PHEV ne se trouvera qu'à partir de 24 000 € environ.

Ici, sauf à avoir une utilisation parfaitement adaptée à l'hybride rechargeable, pas besoin de payer plus pour en acquérir un. L'hybride simple sera déjà parfaitement adapté à tout type de situation, et ne traînera pas de "fil à la patte". Un plus quand on ne dispose pas de lieu de recharge à domicile.

Caradisiac vous conseille en occasion :

Le meilleur choix en diesel : le 1.5 Blue dCi 115 ch

Le meilleur choix en essence : les 1.3 130 ch ou 140 ch edc

Le meilleur choix en hybride : l'hybride simple 145 ch

Les meilleures affaires financièrement parlant se font avec les diesels, mais toujours avec le bémol des éventuelles restrictions de circulation.

Quelle finition choisir ?

Au lancement, quatre finitions sont disponibles, classiquement vues chez Renault, à savoir l'entrée de gamme Life, puis la Zen, la Intens et le haut de gamme Initiale Paris. En cours d'année 2021 apparaît une finition à la présentation un peu plus "sport", la RS Line, sur les motorisations les plus puissantes 1.3 TCe 140 et 160, hybrides E-Tech et E-Tech PHEV.

Il est sans surprise conseillé d'éviter l'entrée de gamme Life. Pour l'absence d'équipement essentiels, comme la climatisation, la radio ou les jantes alu. De plus, sa présentation est basique. Mais il ne manque rien niveau sécurité et aides à la conduite essentielles.

La finition Zen ajoute les essentiels qui manquent à la Life : climatisation (manuelle), système multimédia Easy Link (avec écran 7 pouces horizontal), jantes alliage, carte mains-libres, par exemple.

La Intens, ajoute encore la climatisation automatique, l'instrumentation numérique 7 pouces, la navigation, l'aide au parking arrière, les feux automatiques, le frein de parking électrique, la peinture bi-ton et les jantes alliage 18 pouces, entre autres, ce qui représente selon nous le meilleur compromis.

De plus, en occasion, cette finition est répandue, et pas forcément beaucoup plus chère que la Zen.

Le haut de gamme Initiale Paris s'offre certains raffinements comme la recharge par induction du smartphone, la caméra de recul, la détection de véhicule dans l'angle mort, le multimédia Easy Link à dalle verticale de 9,3 pouces, la sellerie cuir, l'instrumentation numérique 10 pouces intégrale, les sièges avant chauffants, etc. C'est bien sûr agréable, mais cela renchérit le prix à payer sur le marché de l'occasion.

De son côté, la finition RS Line apporte des attributs sportifs (calandre nid d'abeille, lame "F1", sièges sport, jantes spécifiques, échappement chromé...). Elle se situe en matière d'équipement entre la Intens et la Initiale Paris. Mais elle se monnaye bien cher sur le marché de la seconde main. Alors sauf à être sensible à l'aspect sportif, ce n'est pas le meilleur choix.

Caradisiac vous conseille en occasion :

La finition Intens est le meilleur compromis entre prix sur le marché et dotation en équipements.

LE BILAN

Comme souvent, en occasion comme en neuf, le meilleur choix est un cœur de gamme. Ainsi, la motorisation 1.3 TCe 130/140 ch est la plus agréable à mener, au meilleur prix. Mais l'hybride, plus cher, peut aussi être un bon choix. Du côté des finitions, la Intens, éventuellement agrémentée de quelques options, sera la meilleure compagne au quotidien, pour un prix en occasion encore raisonnable. Et un conseil : avec les cotes qui se stabilisent en ce moment, c'est le moment de ressortir vos meilleurs arguments de négociation, afin de tenter de faire baisser les prix, qui restent encore bien élevés par rapport à la période pré-covid...