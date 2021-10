Renault Occasion propose la Zoé à 4 €/jour. Un bon plan ?

Afficher le coût journalier d’une LLD (Location Longue Durée) est une astuce désormais utilisée couramment par les services marketing des constructeurs lorsqu’il s’agit de ‘’vendre’’ un véhicule neuf. Cette astuce est toutefois beaucoup moins répandue s’agissant de voitures de seconde main. Renault est ainsi l’un des rares à l’utiliser pour sa ‘’promo’’ Zoé, valable jusqu’au 31 décembre.

L’offre paraît alléchante : une Zoé pour 4 €/jour, soit 120 €/mois. À ce tarif est proposée une version Life dotée de la batterie de 41 kWh (autonomie en conditions réelles d’environ 250 km), ayant entre 36 et 48 mois et affichant 20 000 à 30 000 km au compteur. Cette LLD court sur 37 mois, pour un maximum de 30 000 km, et inclut la location de la batterie. Pour trois années d’utilisation, il faut donc débourser 4 440 €, ce qui reste raisonnable.

Mais, dans nombre de cas, la facture grimpera, en réalité, à 6 940 €. En effet, pour profiter de ce loyer concurrentiel, il faut venir avec un apport de 3 500 €. Une petite partie (1 000 €) sera automatiquement couverte par le bonus écologique accordé aux véhicules d’occasion. Mais, pour se ‘’faire offrir’’ les 2 500 € restants par l’État, il faudra répondre aux critères de la prime à la conversion (éligibilité vérifiable sur https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/).

L'avis Caradisiac : bonne offre si vous avez une vieille voiture sans valeur à mettre à la casse. Si la mise au rebut de votre précédente voiture ne vous permet pas de profiter de la prime à la conversion, l’offre de Renault perd quasiment tout intérêt.