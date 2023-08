Renault, Peugeot et Citroën, les préférées des flottes

D'après l'Arval Mobility Observatory, qui a recueilli puis retraité des données fournies par le cabinet AAA Data, le total des immatriculations de VP et VUL neufs au service des flottes a atteint un volume de 402 465 unités au cours du premier semestre. Cela correspond à 42 798 mises à la route supplémentaires sur un an, soit une hausse de 11,9 %. C'est évidemment un signe de reprise encourageant pour le marché B2B après presque trois années de crise.

3 marques pour 54 % du marché

En tête du classement des marques automobiles qui ont connu la plus forte adhésion depuis janvier dernier, on trouve trois enseignes tricolores. Elles concentrent à elles seules 54 % de parts de marché. Autrement dit, cela signifie que plus d'1 véhicule léger sur 3 immatriculés dans les flottes est soit badgé Renault, Peugeot ou Citroën.

Dans le détail, il faut savoir que Renault s'est hissé très largement en pole position. La firme au losange, en effet, a enregistré 95 393 immatriculations, soit 20 % de plus qu'en 2022. Cela a représenté pour elle, fin juin, une part de marché (PDM) de 23,7 %.

Sur les autres marches du podium, viennent donc Peugeot et Citroën. Peugeot a réalisé également un bon semestre, cumulant 79 919 livraisons aux entreprises. C'est certes 3 points de moins sur un an mais tout de même 19,9 % de parts de marché au classement provisoire 2023.

Quant à l'écurie Citroën, bien qu'en légère perte de vitesse, avec 12,4 % de suffrages en moins, elle se classe néanmoins troisième du général avec un cumul VP/VUL de 43 248 unités et 10,7 % de PDM.

De Skoda à Land Rover, les outsiders en hausse

Dans le reste du top 10 des marques qui ont eu la faveur de la clientèle business au cours du S1 2023, l'AMO cite dans l'ordre Volkswagen, Ford, Mercedes, BMW, Toyota, Audi et Opel. Notez que c'est Volkswagen (4e avec 22 618 unités) qui a réalisé la meilleure progression annuelle de cette élite, motoristes français inclus, avec 36,45 % de hausse.

En observant la suite du classement, du 11e (Skoda) au 25e rang (Land Rover) en passant par Dacia (17e) et Suzuki (24e), on s'aperçoit que le volume d'immatriculations s'étire entre 8190 et 2041 exemplaires. On constate surtout que toutes ces marques incarnant les outsiders ont dopé, à l'immense majorité, leur nombre de mises à la route par rapport aux six premiers mois de 2022.

Parmi elles, il y a notamment Tesla, 13e avec 7361 unités. Le constructeur américain a connu un bond de ses ventes de 115 %. A fin juin, il possèdait ainsi 1,8 % de parts de marché sur le segment pro.

On note enfin, et entre autres, l'honorable 18e place d'Iveco. Le fabricant italien d'utilitaires (et de poids lourds aussi), en effet, a terminé l'exercice sur 5255 immatriculations, pour les seules variantes de son emblématique fourgon Daily.

Palmarès des marques (VP + VUL) en nombre d'immatriculations dans les flottes au 1er semestre 2023