Saviez-vous que vous votre permis de conduire en carton a une durée de vie limitée ?

Vous avez encore sept ans pour le changer, mais rien ne vous empêche de le faire dès aujourd’hui. En effet, à partir du 19 septembre 2033, le permis rose à trois volets ne sera plus valide. Bien que la démarche ne soit pas urgente, le ministère de l’Intérieur encourage les Français à effectuer la transition de l’ancien permis vers le nouveau format « carte bancaire ».

Alors, si vous avez cinq minutes devant vous et que vous ne souhaitez pas subir de problèmes administratifs à l’approche de la date butoir, vous pouvez réaliser le changement dès maintenant.

Une démarche gratuite

Si vous avez obtenu votre permis de conduire avant 2013, il est probable que votre document soit encore sous la forme du fameux carton rose à trois volets. Celui-ci ne sera plus valable à partir du 19 septembre 2033, soit vingt ans après la mise en place du nouveau format « carte bancaire ». Depuis 2013, le permis de conduire est en effet délivré sous la forme d’une carte plastifiée, qui se glisse facilement dans un portefeuille et offre un format plus pratique et sécurisé.

En 2033, l’ancien format ne sera plus valable lors d’un contrôle des forces de l’ordre. Bien que le remplacement ne soit pas urgent, il est d’ores et déjà possible d’effectuer la démarche gratuitement.

Auparavant, ce remplacement n’était possible qu’en cas de détérioration, de perte ou de vol du permis, moyennant 25 euros. Le gouvernement a récemment rendu la démarche gratuite (hors coût éventuel de la photo d’identité), afin d’inciter les titulaires de l’ancien format à passer au nouveau.

Pour effectuer la démarche, il suffit de vous rendre sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et de choisir le motif « Détérioration, remplacement du permis pliant 3 volets ou fin de validité ».

Le renvoi de l’ancien permis n’est pas obligatoire. Les titulaires du permis rose peuvent donc conserver leur ancien document pendant la procédure et disposer des deux formats.

Faire la démarche dès maintenant est encouragé

Pas de quoi se précipiter : vous avez encore jusqu’au 19 septembre 2033 pour remplacer votre permis rose. Pourtant, le gouvernement recommande d’effectuer la démarche le plus tôt possible afin d’éviter d’éventuelles difficultés administratives à l’approche de la date limite.

En effet, si vous ne possédez pas le nouveau format « carte bancaire » lorsque l’ancien permis cessera d’être valide, vous pourriez notamment rencontrer des difficultés lors de contrôles ou pour certaines démarches administratives.

Selon les situations, cela peut également compliquer la conduite à l’étranger dans les pays européens exigeant un document conforme, ou encore entraîner des difficultés auprès d’une compagnie d’assurance ou d’un loueur de véhicules si le document présenté est considéré comme obsolète.

Une immobilisation temporaire du véhicule peut également faire partie des conséquences possibles.

Par ailleurs, depuis 2024, la France propose un permis de conduire dématérialisé accessible via l’application France Identité. Celui-ci peut être présenté lors d’un contrôle et permet notamment de disposer d’une version numérique de son permis. Cette fonctionnalité nécessite toutefois de posséder une carte nationale d’identité au format biométrique.