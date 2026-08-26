Fourrières parisiennes : un nouveau scandale en perspective

Peu appréciées des automobilistes, les sociétés de mise à la fourrière sont également surveillées de près par les autorités, et pour cause. La dernière affaire en date, celle d’Inter Dépannage, a vu son patron incarcéré pendant près d’un an. Il pourrait être jugé avec une dizaine de policiers pour corruption, faux et blanchiment d’argent !

Inter Dépannage a donc laissé sa place depuis mars dernier (notamment à cause de la mairie de Paris) à DLA, qui officie depuis plus de vingt ans à Herblay, dans le département du Val-d’Oise. Ce nouvel acteur promet un nouveau feuilleton judiciaire, au moins aussi croustillant que le précédent.

D’après Le Parisien, les gendarmes ont rendu visite en mai dernier à DLA, accompagnés des services fiscaux pour faux, abus de bien social et travail dissimulé. Il semble que le patron, Anthony Pelfrene, soit accusé depuis plusieurs années par différents professionnels de l’automobile. Des véhicules initialement prévus à la démolition continueraient de circuler. Ce serait le cas d’une Mercedes-AMG d’une valeur de 120 000 € que l’État aurait confiée à DLA, mais qui aurait été remise en circulation en passant par le Portugal puis l’Ukraine. Des témoins auraient également vu des camions bâchés immatriculés dans les pays de l’Est charger des autos. À noter que lors de la perquisition de la fourrière, une Ferrari SF90 a été découverte, une auto vendue en 2019 près de 450 000 €, sans les options. Il s’agirait alors d’un leasing.

Cette Mercedes n’est peut-être pas la seule, les gendarmes suspectent d’autres véhicules dans le même cas dont une Audi A1 et une Renault Clio. Pour cette dernière, le patron a ses explications : « On parle d’une voiture d’une valeur de 1 500 €. Peut-être qu’un employé l’a utilisée une fois dans le cadre d’une seconde vie avant destruction. Ça se passe comme ça chez tous les dépanneurs. » À noter également qu’une dizaine de motos a été retrouvée sur un terrain appartenant à son père, des deux-roues qui auraient dû être détruits. Là aussi, l’explication paraît claire : « Quand on dit destruction, ça ne veut pas dire que le véhicule l’est immédiatement. D’abord, il subit une dépollution, les pièces sont recyclées, et ensuite, ce qu’il reste est broyé. »

Fourrière et démolisseur ?

L’enquête se penche aussi sur les affaires personnelles de M. Pelfrene puisque l’argent de sa société aurait été utilisé pour lui permettre de courir en compétition, en Word RX.

Ce n’est pas tout puisqu’il pourrait y avoir conflit d’intérêts. Un article du Code de la route (R325-24) stipule que « Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s’il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. » Seulement M. Pelfrene a dirigé de 2010 à 2018 DLA recyclage avant de céder la gestion à sa femme. Les enquêteurs et la justice doivent faire la lumière sur la personne qui a effectivement géré cette société de démolition.

Une vengeance des acteurs du milieu ?

Le Parisien indique également que le patron de DLA s’est mis à dos de nombreux acteurs du secteur, notamment dans le Val-d’Oise, tout en profitant d’une certaine largesse de la part de la préfecture notamment en bloquant l’accès au SIV aux concurrents de DLA. Du fait de sa complexité et les différentes accusations, cette affaire va donner du fil à retordre aux autorités. Et cela n’est sans doute pas terminé puisqu’un incendie s’est récemment déclaré sur le site de DLA, détruisant une quinzaine de véhicules.